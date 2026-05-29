Ο Άρης προχωρά σε μια σημαντική κίνηση με φόντο το μέλλον, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον νεαρό Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Πρόκειται για το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, με τους ανθρώπους του Άρη να δείχνουν έμπρακτα πόσο πιστεύουν στις δυνατότητές του και στην εξέλιξή του τα επόμενα χρόνια.

Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται να γίνει στις 12 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία ο Χατζηλάμπρου ενηλικιώνεται και θα μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο.

Στον Άρη θεωρούν πως πρόκειται για ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ της νέας γενιάς, με τον νεαρό άσο να ξεχωρίζει για το ταλέντο, την ποιότητα και την προοπτική που διαθέτει.