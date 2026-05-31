Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 95-68 την ΑΕΚ στη «Sunel Arena» και έκανε το 2-0 στη σειρά. Έτσι, προκρίθηκε στους τελικούς της Stoiximan GBL, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Για την «Ένωση» η φετινή σεζόν έλαβε τέλος και πλέον κοιτάει την επόμενη μέρα.

Ο Τζέιμς Νάναλι ήταν από τους διακριθέντες στο παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους», καθώς πέτυχε 19 πόντους, αλλά και ολόκληρης της χρονιάς.

Ο Αμερικάνος γκαρντ μίλησε στο tanea.gr για το πώς αξιολογεί την σεζόν και ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε.

Ποιο πιστεύεις ήταν το στοιχείο που έλειπε στην ΑΕΚ για να είναι πιο ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό;

«Γενικά όταν παίζεις απέναντι στην ομάδα που κατέκτησε τη Euroleague, πρέπει να κάνεις σχεδόν όλα τέλεια. Μας έλειπαν βασικοί παίκτες του ρόστερ, αλλά κυρίως ήταν θέμα ενέργειας. Ο Ολυμπιακός μας «πλήγωσε» στα ριμπάουντ και έκλεινε αποτελεσματικά τους διαδρόμους».

Πώς θα περιέγραφες τη σεζόν σου με την ΑΕΚ;

«Πιστεύω πως συνολικά ήταν μία καλή σεζόν. Φτάσαμε πολύ κοντά στην κατάκτηση του BCL το οποίο ήταν η πιο κρίσιμη στιγμή. Προσωπικά με πονάει, με πονάει πολύ που δεν πήραμε τον τίτλο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά έτσι είναι».

Τι μήνυμα έχεις να δώσεις στους οπαδούς, που ήταν στο πλευρό της ομάδας;

«Ερχόμενος εδώ τον Ιανουάριο δεν ήξερα τι να περιμένω. Ήξερα όμως ότι έχουμε πιστούς οπαδούς. Οι φίλαθλοι μου έδειξαν πολλή αγάπη και πραγματικά το εκτιμώ πολύ».

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος