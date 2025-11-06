Σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές του πετρελαίου και ειδικά του πετρελαίου Brent που αποτελεί τιμή αναφοράς για την Ευρώπη προβλέπει η ελβετική τράπεζα UBS σε τελευταία έκθεσή της για το μαύρο χρυσό. Οι αναλυτές της UBS θεωρούν ότι νέος στόχος τιμών για το Brent είναι τα 62 δολάρια το βαρέλι και συνεχίζουν να αναμένουν ότι η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς θα παραμείνει στο εύρος συναλλαγών των 60 με 70 δολαρίων ΗΠΑ/βαρέλι.

Η ελβετική τράπεζα «βλέπει» κάποιες ανοδικές πιθανότατα πιέσεις στις τιμές για τα μέσα του 2026 και το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους. «Μέχρι τα μέσα του 2026 η εστίαση της αγοράς πιθανότατα θα μετατοπιστεί στο 2027, κατά τη διάρκεια του οποίου αναμένουμε μέτρια αύξηση της προσφοράς σε χώρες εκτός ΟΠΕΚ+ και συνεχή αύξηση της ζήτησης», σχολιάζουν οι αναλυτές της τράπεζας.

Σήμερα οι τιμές του πετρελαίου διαμορφώνονται στα 60,6 δολάρια το βαρέλι στις ΗΠΑ (τιμές West Texas Intermediate –WTI) και στα 64,5 δολάρια το βαρέλι στην Ευρώπη (τιμές Brent), σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Bloomberg.

Οι παράγοντες για τις τιμές

Καθοριστικοί παράγοντες για τις τιμές αναμένεται ότι θα είναι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ζήτηση από μεγάλες οικονομίες συνδυασμένη με την ανάπτυξη και η πολιτική του ΟΠΕΚ και των συμμάχων του όπως η Ρωσία (ΟΠΕΚ+).

Την Κυριακή, τα οκτώ κράτη μέλη του ΟΠΕΚ+ που ακολουθούν εθελοντικές μειώσεις παραγωγής για να στηρίζουν τις τιμές, αποφάσισαν να αυξήσουν την ποσόστωση παραγωγής τους κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) για τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ΟΠΕΚ, η απόφαση καθοδηγήθηκε από τις «σταθερές παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές και τα τρέχοντα υγιή θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, όπως αντικατοπτρίζονται στα χαμηλά αποθέματα πετρελαίου», όπως και στο παρελθόν. Η Ομάδα των Οκτώ αποφάσισε επίσης να διακόψει τις αυξήσεις παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς η ζήτηση εξασθενεί εποχικά στην αρχή κάθε έτους. Η συνάντηση διήρκεσε μόλις 15 λεπτά, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση και πως υπήρξε ευρεία υποστήριξη για την απόφαση, σχολίαζε σχετικά η UBS.

Η σημασία της αύξησης στην παραγωγή

Ενώ η αύξηση της ποσόστωσης παραγωγής είναι 137.000 βαρέλι την ημέρα για τον Δεκέμβριο, η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι οι πραγματικές προσθήκες όγκου μαύρου χρυσού θα είναι λιγότερες από το μισό της αύξησης της ποσόστωσης, «δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και άλλα εξακολουθούν να εφαρμόζουν μειώσεις αντιστάθμισης για την υπερπαραγωγή του παρελθόντος».

Κάποια στιγμή, η εστίαση της αγοράς θα μετατοπιστεί στη μείωση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην αγορά πετρελαίου, ιδίως εάν η αύξηση της παραγωγής εκτός ΟΠΕΚ+ σταματήσει το επόμενο έτος όπως αναμένει η UBS, σχολίαζαν σχετικά οι αναλυτές της.

Όπως και στο πρόσφατο παρελθόν, η Ομάδα των Οκτώ του ΟΠΕΚ+ επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί μηνιαίες συναντήσεις για να εξετάζει τις συνθήκες της αγοράς, τη συμμόρφωση των μελών του καρτέλ για την παραγωγή και τις τιμές. Τα οκτώ αυτά βασικά μέλη του ΟΠΕΚ+ είναι οι Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Καζακστάν, Αλγερία και Ομάν.

Η επόμενη συνάντηση του Οργανισμού έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου όπου και αναμένεται ότι θα δοθεί νέο σήμα για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες.

Η ομάδα διατηρεί πλήρη ευελιξία διατηρώντας όλες τις επιλογές στο τραπέζι: μπορεί να αντιστρέψει τις προηγούμενες αυξήσεις παραγωγής, να διατηρήσει την παραγωγή αμετάβλητη ή/και να χαλαρώσει περαιτέρω τις περικοπές παραγωγής με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, προειδοποιεί η ελβετική τράπεζα στην ανάλυσή της.

«Αναμένουμε ότι η εστίαση του ΟΠΕΚ+ θα παραμείνει στις τάσεις της ζήτησης, την αύξηση της παραγωγής εκτός της ομάδας, τη δυναμική των αποθεμάτων, τις γεωπολιτικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαταραχές στην προσφορά και το σχήμα της καμπύλης πετρελαίου. Η καμπύλη τιμών του πετρελαίου δείχνει ότι η αγορά μαύρου χρυσού παραμένει κάπως σφιχτή».