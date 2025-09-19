Παρά την άνοδο 70% φέτος, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με χαμηλότερο P/E από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η UBS επιβεβαιώνει τη σύσταση «Buy» για όλες τις συστημικές.

Η UBS αυξάνει τις τιμές-στόχους ως εξής:

Alpha Βank: νέα τιμή-στόχος €4,00 από €3,70, με περιθώριο ανόδου 19%.

νέα τιμή-στόχος €4,00 από €3,70, με περιθώριο ανόδου 19%. Eurobank: νέα τιμή-στόχος €4,10 από €3,64, με περιθώριο ανόδου 28%.

νέα τιμή-στόχος €4,10 από €3,64, με περιθώριο ανόδου 28%. Εθνική Τράπεζα: νέα τιμή-στόχος €14,90 από €13,40, με περιθώριο ανόδου 26%.

νέα τιμή-στόχος €14,90 από €13,40, με περιθώριο ανόδου 26%. Τράπεζα Πειραιώς: νέα τιμή-στόχος €8,60 από €7,60, με περιθώριο ανόδου 25%.

Δεν υπάρχει λόγος να διαπραγματεύονται με discount, καθώς η μακροοικονομική ανάκαμψη παραμένει ισχυρή και η κερδοφορία τους έχει περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης», επισημαίνει η UBS. Η αναβάθμιση οφείλεται στη μείωση του κόστους κεφαλαίου, στη σταθερή αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών 10ετών ομολόγων στο 3,4%, καθώς και στη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Οι λόγοι αισιοδοξίας για τις ελληνικές τράπεζες

Η UBS επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ισχυρό δυναμικό ανόδου, με την αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου να αποτελεί τον βασικό παράγοντα για το επόμενο rerating του κλάδου.

«Η Πειραιώς διαθέτει σημαντικό περιθώριο επαναξιολόγησης, ενώ η Εθνική Τράπεζα έχει μεγάλο δυναμικό για υψηλότερες μελλοντικές διανομές. Η Alpha ενισχύεται από τη συνεργασία με τη UniCredit και τις πιθανές περαιτέρω κινήσεις της ιταλικής τράπεζας στο μετοχικό της κεφάλαιο», αναφέρει η UBS.

Η Alpha και η Eurobank ισορροπούν μεταξύ αυξημένων εξαγορών και διανομών, με τη Eurobank να ολοκληρώνει την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο και την Alpha να προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις. Η Πειραιώς κατευθύνει το πλεόνασμα στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ η Εθνική Τράπεζα, με CET1 στο 18,9%, διαθέτει το πιο ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ και δυνατότητα σημαντικών αυξήσεων στις μελλοντικές πληρωμές προς τους μετόχους.

«Η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου θα αναδείξει την υποκείμενη κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών», τονίζει η UBS.

Ιδιαίτερα θετικός παράγοντας για την UBS είναι η δυναμική των εταιρικών δανείων, που αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση στο β’ τρίμηνο του 2025, ενώ η χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης ενισχύει περαιτέρω την κερδοφορία.

«Ο κύκλος εταιρικής πίστωσης εκπλήσσει θετικά και δίνει νέα πνοή στην κερδοφορία των τραπεζών. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον μια αγορά υψηλού ρίσκου, αλλά ένας προορισμός με σαφή επενδυτικά περιθώρια», καταλήγει η UBS.