Η Κίνα προειδοποίησε ότι θα λάβει αντίμετρα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν η τελευταία προχωρήσει στην έγκριση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, χωρίς να λάβει υπόψη τις κινεζικές θέσεις. Η κινεζική πλευρά εκτιμά ότι το σχέδιο θα πλήξει σημαντικά πολλές από τις εταιρείες της.

Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη «βιομηχανική επιτάχυνση» παρουσιάστηκε στις 4 Μαρτίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει πλέον την έγκριση των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας, το Πεκίνο υπέβαλε στις 24 Απριλίου τις παρατηρήσεις του προς την Κομισιόν, εκφράζοντας τις «σοβαρές ανησυχίες» του για το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου.

«Η Κίνα θα παρακολουθήσει με προσοχή τη νομοθετική διαδικασία» και είναι «έτοιμη να διεξαγάγει διάλογο», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, «αν η ΕΕ αγνοήσει τις προτάσεις της Κίνας και επιμείνει στην υιοθέτηση αυτού του κειμένου ως έχει, ζημιώνοντας τα συμφέροντα κινεζικών εταιρειών, η Κίνα δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να λάβει αντίμετρα».

Οι προβλέψεις του ευρωπαϊκού σχεδίου

Το κείμενο της Κομισιόν προβλέπει ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς στρατηγικής σημασίας θα πρέπει να διαθέτουν «έναν αριθμό ή ένα ποσοστό συστατικών» με «προέλευση» από την Ευρώπη, προκειμένου να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στεφάν Σεζουρνέ.

Η πρόταση αφορά κυρίως την αυτοκινητοβιομηχανία, τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, μπαταρίες, αντλίες θερμότητας και πυρηνικούς σταθμούς– καθώς και τη βαριά βιομηχανία.

Αν και το κείμενο δεν κατονομάζει ρητά την Κίνα, θεωρείται σαφές ότι στοχεύει στις κινεζικές επιχειρήσεις. Οι Ευρωπαίοι έχουν κατ’ επανάληψη καταγγείλει πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από κινεζικές εταιρείες, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, λαμβάνουν γενναίες κρατικές επιδοτήσεις από το Πεκίνο.

Η κινεζική αντίδραση

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας κατήγγειλε ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο επιβάλλει «πολλούς περιορισμούς στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ)» σε τέσσερις στρατηγικούς τομείς: τις μπαταρίες, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα φωτοβολταϊκά και τις πρώτες ύλες καίριας σημασίας.

Όπως επισημαίνει, οι «ρήτρες» που απαιτούν προϊόντα ή συστατικά «αποκλειστικά» Made in Europe οδηγούν σε «διακριτική μεταχείριση» εις βάρος των κινεζικών εταιρειών, υπονομεύουν τον δίκαιο ανταγωνισμό και ενδέχεται να επιβραδύνουν τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση της ΕΕ.