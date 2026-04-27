Σε δεινή οικονομική κατάσταση βρίσκονται οι συνταξιούχοι της χώρας μας. Οι άνθρωποι που περίμεναν δεκαετίες να δρέψουν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, βλέπουν τη σύνταξή τους να συρρικνώνεται, και αναγκάζονται να συνεχίζουν να δουλεύουν.

Η Μαρία Σαρσαρίδη, τον επόμενο μήνα γίνεται 68 ετών. Πριν έξι χρόνια βγήκε σε σύνταξη. Όταν όμως άκουσε το ποσό που θα πάρει, ένιωσε την γη να χάνεται κάτω από τα πόδια της.

«467 εγώ, έπαθα σοκ, και λέω μήπως πάρω επικουρικά αλλά όχι ήταν μαζί με τα επικουρικά».

Από τότε συνεχίζει να δουλεύει, αρχικά ως καθαρίστρια, τώρα μαγείρισσα σε ταβέρνα. Παρόλο που η σύνταξη της σήμερα έχει φθάσει κοντά στα 600 ευρώ, το αυξημένο κόστος ζωής δεν της επιτρέπει να κάτσει σπίτι.

Ο Σωτήρης Μάμαλης πίστευε ότι όταν φθάσει στη σύνταξη θα απολαύσει τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Στα 70 του συνεχίζει όμως να δουλεύει στο συνεργείο του γιου του για να καταφέρει να ανταπεξέλθει στα έξοδα.

Πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι 260.000 συνταξιούχοι έχουν επιλέξει να συνεχίσουν να εργάζονται παρόλο που έχουν δικαίωμα να πάρουν σύνταξη.

Και όσοι δεν βρίσκουν δουλειά, ή δεν αντέχουν να εργαστούν, δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης.

«Με έχουν ρημάξει, μου έχουν κόψει 500 ευρώ και έχω προβλήματα υγείας και τα βγάζω με το ζόρι».

Σύμφωνα σχετική έκθεση της ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων που έχουν βγει σε σύνταξη, εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί.