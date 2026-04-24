Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει πλήξει καίρια τη διακίνηση και την παραγωγή πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για επαγγελματικές χρήσεις όπως είναι για την κίνηση φορτηγών και βαρέων μηχανημάτων -πολύ περισσότερο από ό,τι χρησιμοποιείται η αμόλυβδη η οποία έχει εφαρμογή κυρίως σε επιβατικά (ΙΧ) αυτοκίνητα. Επίσης στον πλανήτη υπάρχει ζήτηση για πολύ μεγάλες ποσότητες σε αεροπορικό καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται από επιβατικά αεροσκάφη με τζετ κινητήρες.

Υπάρχουν οκτώ βασικοί λόγοι που οι τιμές του πετρελαίου κίνησης και των αεροπορικών καυσίμων έχουν αυξηθεί τόσο πολύ ειδικά σε σχέση με την αμόλυβδη, όπως προκύπτει από στοιχεία που επεξεργάστηκαν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης. Σε πολλές περιπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολύ μεγάλες αγορές όπως οι ΗΠΑ αλλά και η Ευρώπη, είχαν καταγραφεί ή καταγράφονται στην αντλία τιμές ντίζελ που ήταν υψηλότερες από αυτές της αμόλυβδης, χωρίς αυτό να οφείλεται σε διαφορετική φορολογία από κυβερνήσεις.

Οι βασικοί λόγοι των ελλείψεων και των υψηλών τιμών του ντίζελ είναι οι εξής:

-Ακόμη και πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οι προμήθειες ντίζελ ήταν περιορισμένες. Αυτό σήμαινε ότι τα περιθώρια ήταν μικρά όταν οι χώρες του Περσικού Κόλπου, οι οποίες παράγουν μεγάλες τέτοιες ποσότητες, αναγκάστηκαν να μειώσουν τις εξαγωγές λόγω των προβλημάτων στη διακίνηση από τα Στενά του Ορμούζ.

-Το είδος του πετρελαίου που αντλείται στη Μέση Ανατολή θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλο για την παραγωγή ντίζελ και κηροζίνης, του καυσίμου που χρησιμοποιούν τα τζετ αεροσκάφη. Το αργό που αντλείται στο Τέξας και το Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, συγκριτικά, είναι καταλληλότερο για την παραγωγή βενζίνης.

-Πριν από τον πόλεμο τα διυλιστήρια στον Περσικό Κόλπο εξήγαγαν πολύ περισσότερο ντίζελ και καύσιμο αεριωθούμενων παρά βενζίνη και καμία άλλη χώρα δεν έχει την ικανότητα να αντισταθμίσει αυτή την απώλεια.

-Η Κίνα, η οποία διαθέτει διυλιστήρια που θα μπορούσαν να είχαν καλύψει μέρος της έλλειψης, αποφάσισε να περιορίσει τις εξαγωγές καυσίμων όταν ξεκίνησε ο πόλεμος για να διασφαλίσει ότι δεν θα αντιμετώπιζε ελλείψεις.

-Με το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου να έχει πληγεί λόγω Στενών Ορμούζ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αναπληρώσουν το ντίζελ που δεν διακινείται πλέον από τον Περσικό Κόλπο. Οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας πετρελαϊκών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ντίζελ.

-Οι οδηγοί φορτηγών, οι αγρότες και άλλοι χρήστες επαγγελματίες ντίζελ μπορεί να μην είναι σε θέση να μειώσουν εύκολα την κατανάλωση, σε αντίθεση με τους χρήστες αμόλυβδης. Οι μη επαγγελματίες μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο από κοινού με άλλους ή να κάνουν λιγότερες διαδρομές.

-Τα διυλιστήρια δεν μπορούν να παράγουν άμεσα περισσότερο ντίζελ ακόμη και εάν το θέλουν. Μόλις αποφασίσουν πόσο από κάθε καύσιμο σκοπεύουν να παράγουν θα πρέπει να μείνουν με την επιλογή αυτή, εκτός αν ξοδέψουν πολλά χρήματα για να αναδιαμορφώσουν τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες τους.

– Πριν από τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, το ντίζελ είχε υψηλή περιεκτικότητα σε θείο η οποία προκαλούσε μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση. Τώρα, το ντίζελ που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές άλλες χώρες θα πρέπει να έχει λιγότερο θείο. Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται ως εντατική και δαπανηρή.