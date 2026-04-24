Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να δουλεύει τη φυσική του κατάσταση, παρότι έχει ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο NBA.

Ο «Greek Freak» μπήκε στο ρινγκ και έκανε προπόνηση με γάντια πυγμαχίας, δείχνοντας μια διαφορετική πλευρά της προετοιμασίας του εκτός παρκέ.

Μάλιστα, μοιράστηκε φωτογραφίες από την προπόνησή του στα social media, αποτυπώνοντας την προσπάθειά του να παραμείνει σε κορυφαίο επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αύριο (25/4) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για το ματς του Άρη Betsson με τον Πανιώνιο.

