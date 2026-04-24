Το βράδυ της Παρασκευής στη EuroLeague όλα κρίνονται σε μία αναμέτρηση υψηλής έντασης, με τη Μονακό να υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα στις 20:30 στο πλαίσιο του Play-In για την 8η θέση των Play-Offs.

Η αναμέτρηση έχει τεράστια σημασία, καθώς ο νικητής θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για την οκτάδα και θα γίνει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των Play-Offs της διοργάνωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παιχνίδι «όλα ή τίποτα», με φόντο τη συνέχεια στη EuroLeague.

Η Μονακό θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και τη δύναμη του κοινού της για να πάρει το εισιτήριο, ενώ η Μπαρτσελόνα στηρίζεται στην εμπειρία και το βάθος του ρόστερ της σε τέτοιου είδους παιχνίδια υψηλής πίεσης.

Το τζάμπολ αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime, σε ένα ματς που θα καθορίσει τον τελευταίο κρίκο της postseason στη EuroLeague και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στα playoffs.