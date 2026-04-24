Το βράδυ της Παρασκευής στη EuroLeague όλα κρίνονται σε μία αναμέτρηση υψηλής έντασης, με τη Μονακό να υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα στις 20:30 στο πλαίσιο του Play-In για την 8η θέση των Play-Offs.

Η αναμέτρηση έχει τεράστια σημασία, καθώς ο νικητής θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για την οκτάδα και θα γίνει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των Play-Offs της διοργάνωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παιχνίδι «όλα ή τίποτα», με φόντο τη συνέχεια στη EuroLeague.

Η Μονακό θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και τη δύναμη του κοινού της για να πάρει το εισιτήριο, ενώ η Μπαρτσελόνα στηρίζεται στην εμπειρία και το βάθος του ρόστερ της σε τέτοιου είδους παιχνίδια υψηλής πίεσης.

Το τζάμπολ αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime, σε ένα ματς που θα καθορίσει τον τελευταίο κρίκο της postseason στη EuroLeague και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στα playoffs.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα