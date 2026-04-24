Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο 55χρονος άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι της μητέρας του στον Νέο Κόσμο, έχοντας στην κατοχή του όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αφορούσε ενδοοικογενειακή βία και σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σουλιωτών 22 και Μπακνανά. Η 81χρονη μητέρα του ενημέρωσε τις Αρχές, αναφέροντας ότι ο γιος της είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και ότι μέσα στο σπίτι υπήρχε όπλο.

Ο άνδρας παρέμεινε για αρκετές ώρες κλεισμένος στο διαμέρισμα, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.. Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, φέροντας εμφανή τραύματα στο πρόσωπο.

Ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο 55χρονος τελικά παραδόθηκε στις Αρχές και το περιστατικό έληξε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.