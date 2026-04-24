Ο Βασίλης Καραστάθης, Γενικός Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μίλησε στο tanea.gr για τον ισχυρό σεισμό στην Κρήτη, χαρακτηρίζοντάς τον τυπικό αλλά ιδιαίτερα ισχυρό για το σεισμικό τόξο της περιοχής.

Όπως εξήγησε, είχε προηγηθεί προσεισμική δραστηριότητα από τις 14 Απριλίου, η οποία εντάθηκε μετά τις 19. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, ίσως συνέβαλε ώστε οι κάτοικοι να μην αιφνιδιαστούν πλήρως από τη δόνηση.σ

Ο σεισμολόγος υπογράμμισε πως μετά τα 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε εξαιρετικά έντονη μετασεισμική ακολουθία, με διαδοχικές δονήσεις άνω των 3 Ρίχτερ και ήδη έναν σεισμό 4,2 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, είναι πιθανό να ακολουθήσουν μετασεισμοί έως 4,5 ή 4,7 Ρίχτερ, χωρίς ωστόσο να θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό ένα νέο γεγονός αντίστοιχου μεγέθους.