Ένας 24χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως το βράδυ της Πέμπτης 24 Απριλίου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και παραδέχθηκε ότι ήταν ο δράστης της αιματηρής ληστείας που σημειώθηκε σε περίπτερο στα Εξάρχεια στις 13 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, ο 24χρονος προσπάθησε να αφαιρέσει αντικείμενα από περίπτερο στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας. Ο υπάλληλος του περιπτέρου, ηλικίας 50 ετών, αντιλήφθηκε την απόπειρα και επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης φέρεται να τραυμάτισε τον υπάλληλο με μαχαίρι στον μηρό και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο. Ο τραυματισμένος άνδρας, που κατάγεται από το Μπαγκλαντές, αιμορραγούσε έντονα.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν άμεσα στο σημείο και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΣ στον Ερυθρό Σταυρό, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.