Επίθεση κατά περιπολικού οχήματος της Δημοτικής Αστυνομίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου επί της οδού Σόλωνος, στην περιοχή των Εξαρχείων. Το εν λόγω υπηρεσιακό όχημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, διευκόλυνε τη μετάβαση και παρείχε υποστήριξη σε κλιμάκια της υπηρεσίας, τα οποία διενεργούσαν στοχευμένους και τακτικούς ελέγχους νομιμότητας σε παρακείμενα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να προκληθούν περιορισμένης έκτασης υλικές φθορές στο όχημα της υπηρεσίας, ενώ κανένας από τους δημοτικούς αστυνομικούς, που απάρτιζαν τα κλιμάκια, δεν υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό. Οι δράστες της επίθεσης τράπηκαν άμεσα σε φυγή από το σημείο. Για το συμβάν υπεβλήθη μήνυση κατ’ αγνώστων στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

«Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καθιστά απολύτως σαφές ότι το θεσμικό έργο των υπηρεσιών του, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Μεμονωμένα περιστατικά έκνομων συμπεριφορών δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ούτε να αναστείλουν τη διεξαγωγή των συστηματικών ελέγχων», καταλήγει η ανακοίνωση.