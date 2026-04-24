Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες η νέα νομοθετική διάταξη που προβλέπει την τριπλή επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια.

Οι δικαιούχοι του μέτρου είναι όσοι νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, εξαιρουμένων όσων υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Θα λάβουν συνολικά μέσα στη χρονιά τρεις επιστροφές ενοικίου, με την πρώτη να καταβάλλεται στις αρχές του καλοκαιριού.

Πρόκειται για την αναδρομική καταβολή του δεύτερου ενοικίου που αντιστοιχεί στο περασμένο έτος, ενώ τα άλλα δύο, που αφορούν τη δαπάνη του 2025, θα δοθούν κανονικά τον Νοέμβριο, μαζί με την ετήσια ενίσχυση που λαμβάνουν όλοι όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η ενίσχυση

Η καταβολή του διπλού ενοικίου αφορά δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, όπου η στελέχωση των υπηρεσιών είναι δύσκολη και το πρόβλημα στέγης ιδιαίτερα οξύ. Το μέτρο εφαρμόζεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης προσωπικού στις συγκεκριμένες περιοχές.

Το ύψος της επιστροφής καθορίζεται με βάση το πλαίσιο που ίσχυσε τον περασμένο Νοέμβριο. Το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία φτάνει τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Επιπλέον, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε να αντανακλά το πραγματικό μηνιαίο ενοίκιο.

Προϋποθέσεις και όρια

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετεί ο δικαιούχος. Με αυτόν τον τρόπο, η παροχή συνδέεται άμεσα με την πραγματική ανάγκη στέγασης στον τόπο εργασίας.

Το ποσό κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 ευρώ, εκτός εάν ο ενοικιαστής έχει εξαρτώμενα τέκνα. Σε αυτή την περίπτωση, για κάθε τέκνο προστίθεται ανώτατο όριο επιστροφής 50 ευρώ.

Για να λάβει κάποιος το ανώτατο ποσό των 800 ευρώ συν 50 ευρώ ανά τέκνο, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο της κύριας κατοικίας του κατά τη διάρκεια του 2024 ή του 2025 να υπερβαίνει τα 800 ευρώ και να έχει καταβληθεί για όλους τους 12 μήνες του έτους. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Τα δικαιολογητικά και ο τρόπος πληρωμής

Για να γίνει η τριπλή επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο.

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6) για την αναδρομική είσπραξη της ενίσχυσης για το 2024 καθώς και στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2026 για την είσπραξη της διπλής ενίσχυσης τον ερχόμενο Νοέμβριο. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η Α.Α.Δ.Ε. θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά. Το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Ηλεκτρονική πληρωμή

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) μετατέθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2026.

Τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (έμβασμα, κάρτα, e-banking).

Η πληρωμή με μετρητά στο …χέρι δεν θα θεωρείται φορολογικά έγκυρη, πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να αποδείξει την είσπραξη σε περίπτωση ελέγχου, και ο ενοικιαστής δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει το ενοίκιο ως δαπάνη.

Απ’ την άλλη οι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν να χάσουν την αυτόματη έκπτωση 5% (για δαπάνες επισκευής/συντήρησης) στο φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια, εάν δεν τα εισπράττουν αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.