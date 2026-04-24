Ετσι όπως τελείωσε η προηγούμενη σεζόν με το μηδέν στα έξι στα πλέι οφ, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο για τη φετινή ΑΕΚ να ξεπεράσει τις περσινές επιδόσεις της στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη, δεν υπάρχει και κάτι αυτονόητο, ωστόσο αυτό που κάνει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην τρέχουσα σεζόν, δεδομένα ξεπερνά κάθε προσδοκία. Μετά και τη δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ, η Ενωση έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη σεζόν από τότε που μπήκαν στη ζωή μας τα πλέι οφ που κρίνουν τον πρωταθλητή.

Σε σχέση με πέρσι μάλιστα, η σύγκριση είναι η μέρα με τη νύχτα. Η ΑΕΚ έχει ήδη 66 βαθμούς σε αντίθεση με τους 53 που είχε στο αντίστοιχο σημείο της σεζόν η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Οι 53 βαθμοί ήταν αυτοί με τους οποίους μπήκε η Ενωση στο μίνι πρωτάθλημα και έμεινε εκεί ως το τέλος αφού δεν κατάφερε να πάρει ούτε ισοπαλία.

Πρόκειται για χαοτική διαφορά η οποία πιθανότατα θα αυξηθεί αφού η εικόνα της ΑΕΚ δεν δείχνει πως θα κάνει… τέσσερις ήττες στα τελευταία παιχνίδια. Οι Κιτρινόμαυροι έχουν ξεπεράσει ακόμη και την επίδοση της σεζόν 2023-24 όταν μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές είχαν 65 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 63 και να παίρνει το πρωτάθλημα στο τέλος.

Το 2023 που η Ενωση κατέκτησε το πρωτάθλημα ήταν μαζί με τον Παναθηναϊκό στους 63 βαθμούς και βρισκόταν στη δεύτερη θέση καθώς υστερούσε στην ισοβαθμία. Ολα αυτά βέβαια μικρή σημασία θα έχουν αν στο τέλος της σεζόν δεν φτάσει η ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου.

Γιατί μπορεί να μην ξεκίνησε τη σεζόν με αυτόν τον στόχο, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση τώρα, θα συνιστά αποτυχία αν δεν πάρει αυτό το πρωτάθλημα έχοντας πέντε και οκτώ βαθμούς διαφορά από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, την περασμένη Κυριακή, ο Μάριος Ηλιόπουλος αναδείχθηκε νικητής στην Ανάβαση Ριτσώνας για τον τρίτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων και σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα αναφέρθηκε και στην ΑΕΚ.

«Οσο είμαι εγώ στα ηνία, η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια», είπε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ που παραδέχθηκε πως «ο αποκλεισμός από τη Ράγιο ήταν μια από τις ήττες που με σημάδεψε», για να προσθέσει όμως ότι αυτή η ήττα «γίνεται σκαλοπάτι επιτυχίας για το μέλλον.

Γιατί έχει σημασία τι ήττα είναι. Προσπάθησες αλλά δεν μπορούσες, μπορούσες αλλά υπήρχε ατυχία, πήγες σαν ξεροκέφαλος κι έσπασες το κεφάλι σου; Είναι σχετικό πράγμα η ήττα».

Σχετικά με το όραμά του για τον σύλλογο, ο Ηλιόπουλος είπε επίσης πως «τη φαντάζομαι εκεί που της αξίζει. Θα το κάνω πρώτα πράξη και μετά θα σας το πω».