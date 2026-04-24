Τα play offs της Euroleague βρίσκονται προ των πυλών με την ευρωπαϊκή σεζόν να φτάνει προς την κορύφωσή της η οποία φυσικά θα συμβεί επί ελληνικού εδάφους στην ελληνική πρωτεύουσα από 22-24 Μαϊου.

Η Αθήνα προετοιμάζεται με σχέδιο, συνέπεια και φιλοδοξία για να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης. Η «Οργανωτική Επιτροπή Final Four Euroleague ΑΘΗΝΑ 2026» βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Euroleague και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε το Final Four 2026 να αποτελέσει μια διοργάνωση–ορόσημο, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο εμπειρίας για φιλάθλους και επισκέπτες.

Υπό το πρίσμα της αγαστής συνεργασίας με την Euroleague, πραγματοποιήθηκε – σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα στην Αθήνα, άτυπη συνάντηση μεταξύ του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής «Final Four Euroleague ΑΘΗΝΑ 2026», Δημήτρη Φραγκάκη, και του προέδρου της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο Σέρβος παράγοντας βρέθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στην ελληνική πρωτεύουσα, προερχόμενος από το Βελιγράδι και με επόμενο σταθμό τους Δελφούς, όπου συμμετέχει στο Delphi Economic Forum.

Στη διάρκεια της συνάντησης τους, οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διοργάνωση, στην τελική ευθεία πριν από το πρώτο τζάμπολ του Final Four, στις 22 Μαΐου 2026.

Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τους δύο Προέδρους ήταν τα εξής:

1. Τελική φάση προετοιμασίας

Ο Δημήτρης Φραγκάκης ενημέρωσε αναλυτικά τον ομόλογο του, για την πρόοδο των εργασιών της Οργανωτικής Επιτροπής και της Ελληνικής Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα για τη διοργάνωση ενός Final Four υψηλών προδιαγραφών, αντάξιου του κύρους της Euroleague.

2. Fan Zone Ζαππείου – Μια ολοκληρωμένη εμπειρία

Συζητήθηκαν οι ενέργειες για τη δημιουργία ενός δυναμικού και διαδραστικού Fan Zone στο Ζάππειο, που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους και επισκέπτες, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων.

3. Προβολή της Αττικής ως διεθνούς προορισμού

Στο επίκεντρο βρέθηκε η αξιοποίηση της διοργάνωσης ως μοχλού ενίσχυσης της διεθνούς εικόνας της Αττικής, μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την Euroleague.

4. Εθιμοτυπία και φιλοξενία επισήμων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον σχεδιασμό για την υποδοχή και φιλοξενία υψηλών προσκεκλημένων, αξιωματούχων και θεσμικών παραγόντων από όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής φιλοξενίας και τη διαμόρφωση μιας άρτιας, υψηλού επιπέδου εμπειρίας.

Πλέον απομένει λιγότερο από ένας μήνας για το μεγάλο ραντεβού των 4 κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης που θα ξεχωρίσουν μέσα στο επόμενο 10ήμερο μέσα από τα πλέι οφ στα οποία συναντιούνται: Ολυμπιακός- με τον νικητή του αποψινού αγώνα Μονακό-Μπαρτσελόνα, Βαλένθια-Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις.