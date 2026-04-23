Δημοφιλή
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Τάιλερ Ντόρσεϊ: Το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος!
Η κανονική διάρκεια της Euroleague έχει τελειώσει και τώρα όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στα play-offs και play-in. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην «καταραμένη» πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά με τον ανανεωμένο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν φοβάται τίποτα. Η ομάδα του Πειραιά έκανε την καλύτερη μεταγραφή και σίγουρα κανείς δεν το περίμενε. Η πρώτη θέση είναι […]
Πρώην παίκτης του NBA ξανακάθεται στα θρανία και παίρνει πτυχίο στα 40 του
Μια ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία του ζει ο Τζέι Αρ Σμιθ, καθώς ολοκληρώνει τις σπουδές του στο North Carolina A&T και ετοιμάζεται να πάρει πτυχίο σε ηλικία 40 ετών. Ο δύο φορές πρωταθλητής του NBA θα αποφοιτήσει τον Μάιο του 2026 από το North Carolina Agricultural and Technical State University, αποκτώντας πτυχίο στις ανθρωπιστικές σπουδές. […]
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/4): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΖΑΟΝ στο βόλεϊ και το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στο χάντμπολ
Γεμάτο είναι και σήμερα (23/4) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά οι αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν, με ελληνικό ενδιαφέρον είναι το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ της Greek Handball Premier και το Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ, για την Α1 Γυναικών Volley League. Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/4) 11:05 COSMOTE SPORT […]
Παντελής Μπούτσκος: «Το τρόπαιο θα κριθεί στις λεπτομέρειες – πάμε να πολεμήσουμε στο Μπιλμπάο»
Ο ΠΑΟΚ πήρε σημαντική νίκη με 79-73 απέναντι στη Μπιλμπάο στην PAOK Sports Arena, στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Παντελής Μπούτσκος εμφανίστηκε ικανοποιημένος στη συνέντευξη Τύπου, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες του για την προσπάθεια και τη συγκέντρωσή τους. […]
Απίστευτο και όμως αληθινό: Η Μονακό θα παίξει την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα και τελικό Κυπέλλου μετά από… 23 ώρες
Η Μονακό βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα πιο παράλογα προγράμματα της σεζόν, με δύο κρίσιμα ματς μέσα σε λιγότερο από 23 ώρες που πρακτικά δεν αφήνουν καν περιθώριο ανάσας. Η ομάδα του Πριγκιπάτου, μετά το απαιτητικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, καλείται την Παρασκευή (24/4) να παίξει «τελικό» για την 8η θέση της EuroLeague απέναντι […]