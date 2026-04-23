Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/4): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΖΑΟΝ στο βόλεϊ και το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στο χάντμπολ

TANEA Newsroom 23/04/2026, 09:07
Γεμάτο είναι και σήμερα (23/4) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά οι αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν, με ελληνικό ενδιαφέρον είναι το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ της Greek Handball Premier και το Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ, για την Α1 Γυναικών Volley League.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/4)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάτρικ Κίπσον – Στέφανος Τσιτσιπάς Μαδρίτη ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Greek Handball Premier

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

20:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Σεβίλλη La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:00 Novasports 2HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports Prime Οβιέδο – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Τσβόλε Eredivisie

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Μπρόμλεϊ Sky Bet EFL League Two

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal

Δείτε επίσης

Βόλεϊ γυναικών: Πότε και πού θα δείτε τον τρίτο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και ΖΑΟΝ

Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vids, pics)

Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκαρντ 16-15: Ερυθρόλευκη ψυχή και το… ευρωπαϊκό όνειρο είναι ζωντανό

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία και δραματική νίκη απέναντι στη Νόβι Μπέογκραντ με 16-15 στο «Γ. Καπαγέρωφ», σε ένα ματς γεμάτο ένταση, ρυθμό και συνεχείς ανατροπές. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία, άντεξαν στην πίεση των Σέρβων και έκαναν το σημαντικό βήμα στη μάχη της πρόκρισης. Ο αγώνας Πρώτο οκτάλεπτο Ο Ολυμπιακός μπήκε […]

22/04/2026 21:05
«Μπασκετική» στήριξη στο πόλο: Βεζένκοφ, Νετζήπογλου και Χριστινάκη στο Παπαστράτειο

Στο πλευρό της ανδρικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού βρέθηκαν εκπρόσωποι από τα τμήματα μπάσκετ ανδρών και γυναικών, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στην προσπάθεια για διάκριση στο Water Polo Champions League. Ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Όμηρος Νετζήπογλου και η Ελεάννα Χριστινάκη έδωσαν το «παρών» στο «Γ. Καπαγέρωφ», προκειμένου να ενισχύσουν την ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς […]

22/04/2026 20:44
Live: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ

Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2. Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.

22/04/2026 19:40
Βόλεϊ: Στον Ολυμπιακό ο Ατανάσοφ – Το ρόστερ των ερυθρόλευκων για την νέα σεζόν

Ο Ολυμπιακός ενισχύει το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν στο βόλεϊ, φέρνοντας στο λιμάνι του Πειραιά τον Μάρτιν Ατανάσοφ, έναν από τους πιο καταξιωμένους ακραίους της ευρωπαϊκής σκηνής. Ο 29χρονος Βούλγαρος (1.99μ.), που τη φετινή χρονιά αγωνίστηκε στη Μόντσα και στη συνέχεια στην Τζακάρτα, προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στην τριπλέτα των ακραίων του Ολυμπιακού, […]

22/04/2026 17:55
Στιλάτος, όπως πάντα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε νέα φωτογράφιση (pics)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για το τουρνουά Masters στη Μαδρίτη. Στην πρεμιέρα του οποίου θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Πάτρικ Κίπσον (23/4). Βρήκε όμως λίγο χρόνο, να ξεφύγει από τα γήπεδα και προχώρησε σε μία διαφήμιση με την ιταλική μάρκα ρούχων Canali Nuvola.  Ο Έλληνας τενίστας, έδειξε με αυτόν τον τρόπο για ακόμη μία φορά το […]

22/04/2026 13:55
