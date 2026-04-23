Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/4): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΖΑΟΝ στο βόλεϊ και το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στο χάντμπολ

Γεμάτο είναι και σήμερα (23/4) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά οι αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν, με ελληνικό ενδιαφέρον είναι το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ της Greek Handball Premier και το Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ, για την Α1 Γυναικών Volley League.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/4)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάτρικ Κίπσον – Στέφανος Τσιτσιπάς Μαδρίτη ATP Masters 1000 Μαδρίτη
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Greek Handball Premier
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
20:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Σεβίλλη La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
21:00 Novasports 2HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ La Liga
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας
22:00 Novasports Prime Οβιέδο – Βιγιαρεάλ La Liga
22:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Τσβόλε Eredivisie
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Μπρόμλεϊ Sky Bet EFL League Two
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal
