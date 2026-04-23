Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα αποκαλύφθηκαν στον λόφο της Κολώνας στην Αίγινα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια της συστηματικής ανασκαφικής έρευνας του 2025, εντοπίστηκε πλήθος χρυσών και ημιπολύτιμων αντικειμένων στο εσωτερικό μεγάλης λιθόκτιστης κατασκευής, κοντά στα κατάλοιπα του τείχους που προστάτευε την επέκταση του οικισμού της Μέσης Εποχής του Χαλκού.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται οκτώ χρυσά διμερή δισκοειδή περίαπτα, ένα ακόμη δισκοειδές περίαπτο, επτά χρυσές αμφικωνικές ψήφοι, μία κυλινδρική ψήφος, οκτώ διακοσμητικά ελάσματα από φύλλο χρυσού και επτά σφαιρικές ψήφοι από καρνεόλη. Όλα φαίνεται να αποτελούσαν τμήμα ενός χρυσού περιδέραιου ή κρεμαστού αντικειμένου, το οποίο χρονολογείται στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. και διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση. Επιπλέον, εντοπίστηκαν δώδεκα θραύσματα χαλκού, πιθανώς από μαχαιρίδια, καθώς και μία βελόνη ή περόνη.

Παρά το γεγονός ότι η στρωματογραφία του χώρου βρέθηκε διαταραγμένη, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν πως τα κοσμήματα πιθανόν αποτελούσαν κτερίσματα κάποιας ταφής της Μέσης Εποχής του Χαλκού, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν ίχνη σωζόμενου τάφου. Τα χρυσά περίαπτα παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με τα κοσμήματα του γνωστού «θησαυρού της Αίγινας», ο οποίος βρέθηκε στο νησί, εξήχθη παράνομα και από το 1892 φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Η ιστορική σημασία του λόφου της Κολώνας

Ο αρχαιολογικός χώρος της Κολώνας βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Αίγινας, κοντά στο λιμάνι και τη σύγχρονη πόλη. Αν και είναι περισσότερο γνωστός για τον ναό του Απόλλωνα του 6ου αιώνα π.Χ., ο λόφος παρουσιάζει διαχρονική χρήση: υπήρξε προϊστορικός οικισμός, ιερό των ιστορικών χρόνων, ακρόπολη της αρχαίας πόλης και βυζαντινός οικισμός.

Τα νέα ευρήματα προέκυψαν στο πλαίσιο της ανασκαφής που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ μέσω του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Alexander Sokolicek και την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, παρά τις πολυετείς έρευνες, ο λόφος της Κολώνας εξακολουθεί να κρύβει πολλά μυστικά του παρελθόντος.