Περνούν οι εβδομάδες – και οι μήνες – και το νησί της Αίγινας παραμένει χωρίς νερό, με την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών να γίνεται ολοένα και δυσκολότερη.

Υπενθυμίζεται πως ο υποθαλάσσιος αγωγός υδροδότησης του νησιού, που θα έδινε οριστική λύση, δρομολογήθηκε το 2015 και ολοκληρώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 2023, με την υποχρέωση του αναδόχου να αναλάβει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της λειτουργίας του για τα επόμενα τρία έτη.

Ωστόσο, δύο βλάβες έχουν φέρει τα σημερινά αποτελέσματα. Λίγες εβδομάδες μετά την παράδοση του έργου (24/01/2024) σημειώθηκε η πρώτη βλάβη που οδήγησε στη διακοπή υδροδότησης του νησιού. Τότε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς και κατέθεσε, στις 2 Φεβρουαρίου 2024, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στις εισαγγελικές αρχές Πειραιά. Μάλιστα, το εισαγγελικό πόρισμα έκανε λόγο για «αστοχία της διαδικασίας συγκόλλησης των σωλήνων», εκτιμώντας ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές κατά τη διαδικασία της θερμοκόλλησής τους, με τον κ. Χαρδαλιά να αντιδρά άμεσα θέτοντας την κατασκευάστρια εταιρεία προ των ευθυνών της για την άμεση αποκατάστασης της βλάβης στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Ο ανάδοχος προχώρησε σε προσωρινή επισκευή και η υδροδότηση αποκαταστάθηκε στις 24 Μαρτίου 2024, ενώ αναμενόταν και η κατάθεση οργανογράμματος («χάρτης βημάτων») της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, όμως, και ενώ δεν είχε προχωρήσει ακόμα η οριστική αποκατάσταση της βλάβης – καταγράφηκε νέα διακοπή λειτουργίας του αγωγού, με τον ανάδοχο να προχωρά εκ νέου στις διαδικασίες επιδιόρθωσης της βλάβης, η οποία σημειώνεται ότι παρουσιάστηκε στο ίδιο σημείο που είχε γίνει η αρχική επιδιόρθωση.

Στελέχη της Περιφέρειας Αττικής τόνιζαν πως στις 12 Ιανουαρίου 2026 και κατόπιν της σχετικής υπηρεσιακής αλληλογραφίας με τον ανάδοχο, ο Περιφερειάρχης κατέθεσε στις εισαγγελικές αρχές Πειραιά νέο αίτημα για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων – αναφορικά και με τις όποιες καθυστερήσεις στο ζήτημα της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης – το οποίο κοινοποίησε και προς την ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μετά από αυτοψία με πλωτά μέσα και δύτες στο σημείο που πραγματοποίησε λίγες ώρες μετά τη νέα βλάβη ο ανάδοχος, στις 9 Φεβρουαρίου 2026 ξεκίνησε τελικά η διαδικασία αποκατάστασης και με βάση τις εκτιμήσεις του αναδόχου οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Μαρτίου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των απαραίτητων δοκιμών, θα μπορεί να επανεκκινήσει η λειτουργία του αγωγού, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν οι εργασίες τελικής θωράκισής του. Επισημαίνεται ότι εργασίες εξελίσσονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές τεχνικές συνθήκες, καθώς το σημείο της βλάβης βρίσκεται σε βάθος 50 μέτρων, ενώ η πρόοδος συναρτάται άμεσα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πάντως, βάσει του νόμου αποκλειστικός υπεύθυνος για την ύδρευση και τον ποιοτικό (χημικό) – μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού στο νησί, είναι ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος υποχρεούται επίσης να ενημερώνει τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Π.Ε. Νήσων για τις σχετικές μετρήσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί.

Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ανταποκρίθηκαν άμεσα και προέβησαν επανειλημμένως σε δειγματοληπτικούς χημικούς ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων απεστάλησαν στον Δήμο Αίγινας, ζητώντας από τη δημοτική αρχή την άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών και των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης. Την ίδια στιγμή, η Περιφέρεια Αττικής απέστειλε 3.786 τόνους πόσιμου νερού, μέσω υδροφόρας του Πολεμικού Ναυτικού, 75.000 φιάλες των 1,5 lt, δηλαδή 112,5 τόνους εμφιαλωμένου νερού.