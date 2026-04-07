Κατάλληλο προς πόση είναι το νερό στην Αίγινα, μετά από την ολοκλήρωση των μικροβιολογικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Αίγινας, τα αποτελέσματα των πρόσφατων μικροβιολογικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε σημεία του δικτύου ύδρευσης, το νερό είναι κατάλληλο προς πόση και προς κάθε ανθρώπινη κατανάλωση. «Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν από διαπιστευμένο εργαστήριο, με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Αίγινας, σε δείγματα που ελήφθησαν από διαφορετικές περιοχές του νησιού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι εξεταζόμενες μικροβιολογικές παράμετροι βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ειδικότερα, δεν ανιχνεύθηκαν παθογόνοι μικροοργανισμοί και εντερόκοκκοι, ενώ και οι υπόλοιποι δείκτες μικροβιολογικής ποιότητας καταγράφηκαν σε αποδεκτά επίπεδα».

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την οριστική αποκατάσταση της καταλληλότητας του νερού, μετά από μια δύσκολη περίοδο για το νησί, που επί τρεις μήνες παρέμενε χωρίς νερό, μετά την βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού.