Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, κ. Έντι Ράμα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι εντός του 2026 θα υπάρξει απόφαση για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στις θαλάσσιες ζώνες, κατά τη διάρκεια συζήτησής του με τον Διευθυντή της «Καθημερινής», κ. Αλέξη Παπαχελά, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίλυση της εκκρεμότητας, λέγοντας «η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου αναμένεται εντός του έτους και ελπίζουμε το επόμενο φθινόπωρο να ανακοινώσουμε ότι έχουμε πλήρη συμφωνία για όλα τα ζητήματα». «Αποφασίσαμε ότι πρέπει να επιλύσουμε οριστικά τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «έχει συμφωνηθεί με την ελληνική κυβέρνηση να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση. Το ζήτημα Μπελέρη είχε δημιουργήσει δυσκολίες στις διμερείς σχέσεις και έχουμε χάσει χρόνο. Όμως, στη σχέση μου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Δεν παίζουμε θέατρο. Τον σέβομαι ιδιαιτέρως για αυτόν τον λόγο. Αποφασίσαμε ότι πρέπει να λύσουμε οριστικά τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών». Επίσης, τόνισε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών.

Αναφερόμενος στον τομέα της ενέργειας, επεσήμανε ότι καταβάλλονται προσπάθειες, ώστε η Αλβανία να καταστεί ενεργειακός κόμβος, με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και σε συνεργασία με την Ελλάδα.

Όσον αφορά τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, δήλωσε ότι «δεν έχουμε διμερή θέματα» και συμπλήρωσε «τρέφω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα. Έχω περάσει πολλές ημέρες εδώ και κάθε φορά που έρχομαι νιώθω ότι είμαι ερωτευμένος με την Ελλάδα. Πώς μπορώ να είμαι εχθρικός;».

Για το ζήτημα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, σημείωσε «μετά από 50 χρόνια αλλάξαμε ένα άθλιο καθεστώς, καθώς η ιδιοκτησία ήταν το βασικό θέμα. Ο νόμος που πέρασε τότε προκάλεσε επικάλυψη παλιών και νέων ιδιοκτησιών. Το αντιμετωπίζουμε και ψηφιοποιούμε όσο μπορούμε. Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι το πρόβλημα της ιδιοκτησίας στις περιοχές της ελληνικής μειονότητας είναι διαφορετικό από άλλες περιοχές. Είναι ένα αλβανικό πρόβλημα που αφορά όλους».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ελληνική μειονότητα «πολιτιστικό θησαυρό» και είπε «θέλω να επαινέσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι επίμονος σε αυτό το θέμα. Μάχεται για τον λαό του και εγώ λέω στον δικό μου λαό ότι πρέπει να δείξουμε πόσο εκτιμούμε αυτή τη σχέση».

Για την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη σχολίασε «γιατί να επιστρέψουμε σε αυτό; Είναι χαρούμενος που είναι στις Βρυξέλλες. Η προδικαστική κράτηση έχει γίνει πρόβλημα στην Αλβανία. Το 58% των ανθρώπων στη φυλακή δεν έχουν δικαστεί ακόμα. Δεν είμαι περήφανος για αυτό» και κατέληξε «δεν ήταν μια υπόθεση που αφορούσε έναν Έλληνα, αλλά και άλλους δημάρχους. Είναι ένα ατυχές φαινόμενο που αφορά το δικαστικό σύστημα».

Αναφερόμενος στη γενικότερη πορεία της Αλβανίας, ο κ. Ράμα σημείωσε: «Οι Αλβανοί συνεχίζουν να φεύγουν. Είναι φυσικό για μια χώρα που πέρασε 50 χρόνια απομόνωσης. Αλλά παρατηρούμε ότι πολλοί επιστρέφουν και το χάσμα μειώνεται». Εν συνεχεία, τόνισε «όταν ανέλαβα, το ΑΕΠ ήταν στα 10 δισ. ευρώ. Τώρα είναι πάνω από 20 δισ. Πέρυσι είχαμε περισσότερα από 12 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ όταν ανέλαβα ήταν 2 εκατομμύρια. Το πρώτο τρίμηνο είχαμε 300 εκατ. ευρώ περισσότερα έσοδα σε σχέση με πέρυσι, 100 εκατ. πάνω από τον στόχο, γιατί αναπτύσσεται η επίσημη οικονομία».

Όσον αφορά το γεωπολιτικό επίπεδο, ο Αλβανός πρωθυπουργός δήλωσε «είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν αποφασίζουμε πολλά εκεί. Όταν όμως το ΝΑΤΟ κάνει κάτι καλό -όπως η απελευθέρωση του Κοσόβου- λέμε ότι έκανε κάτι σπουδαίο». Εξέφρασε επίσης αισιοδοξία για τα Δυτικά Βαλκάνια, σημειώνοντας «δεν έχω την αίσθηση ότι τα Βαλκάνια είναι ξεχασμένη περιοχή. Διανύουμε την καλύτερη εποχή. Ποτέ δεν ήμασταν πιο κοντά στην ΕΕ».

Για τη συνεργασία με την Ιταλία στο μεταναστευτικό, δήλωσε ότι η Αλβανία ανταποκρίνεται θετικά σε σχετικά αιτήματα.

Αναφερόμενος στην ιρανική κοινότητα που κατοικεί στην Αλβανία, σημείωσε ότι «η χώρα διαθέτει ιστορία φιλοξενίας, από τους Εβραίους στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έως τους Αφγανούς και τους Ιρανούς σήμερα».