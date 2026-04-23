Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία, που προκάλεσε τον τραυματισμό συνολικά 17 επιβατών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau, το οποίο επικαλείται τις υπηρεσίες υγείας της χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί, μεταξύ των περιοχών Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έσπευσαν στο σημείο για την επιχείρηση διάσωσης.

«Σημειώθηκε ένα σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Ο Τιμ Σίμονσεν, εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, δήλωσε στο AFP ότι «λάβαμε την ειδοποίηση ακριβώς στις 6:30 π.μ.». Όπως πρόσθεσε, «όλοι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από το τρένο κι επομένως δεν έχει παγιδευτεί κανένας».

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ασθενοφόρα και ελικόπτερα, σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης.

Σπάνια αλλά θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι σπάνια στη Δανία. Ωστόσο, το 2019 μια σύγκρουση επιβατικού τρένου είχε προκαλέσει οκτώ θανάτους και 16 τραυματισμούς, ενώ τον Αύγουστο του 2025 ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση τρένου με αγροτικό όχημα.

Το δημόσιο δίκτυο DR μετέδωσε πλάνα που δείχνουν δύο τρένα, κίτρινου και γκρι χρώματος, με εμφανείς ζημιές στο μπροστινό τους τμήμα, ακινητοποιημένα μέσα σε δασική περιοχή, εικόνες που αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.