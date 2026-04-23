Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν τρένα συγκρούστηκαν στη Δανία, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην πόλη Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες.

«Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μεγαλύτερης Κοπεγχάγης, περιγράφοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν απομακρυνθεί από τα τρένα, κανείς δεν έχει παγιδευτεί… Έχουν σταλεί μεγάλες δυνάμεις στο σημείο», υπογραμμίζοντας την άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων