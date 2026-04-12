Ο πατέρας της βασίλισσας της Δανίας Μαίρη, Τζον Ντόναλντσον, απεβίωσε στην Τασμανία της Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το παλάτι της Κοπεγχάγης. Ήταν 84 ετών.

Η υγεία του είχε επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ η βασίλισσα Mαίρη τον είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια βασιλικής περιοδείας στη χώρα μαζί με τον σύζυγό της, βασιλιά Φρειδερίκο.

Στην ανακοίνωση του παλατιού, η βασίλισσα δήλωσε: «Η καρδιά μου είναι βαριά. Όμως ξέρω ότι όταν ο πόνος καταλαγιάσει, οι αναμνήσεις θα φωτίζουν τις ημέρες μου, και αυτό που θα μείνει πιο δυνατό είναι η αγάπη και η ευγνωμοσύνη για όσα μου έδωσε και μου έμαθε».

Η βασιλική οικογένεια γνωστοποίησε ότι θα τελεστεί ιδιωτική επιμνημόσυνη δέηση για τον Ντόναλντσον «σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

Η ζωή και το έργο του Τζον Ντόναλντσον

Ο Τζον Ντάλγκλις Ντόναλντσον γεννήθηκε στο Ίστ Λόθιαν της Σκωτίας στις 5 Σεπτεμβρίου 1941. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου με πτυχίο στα μαθηματικά και τη φυσική.

Στη δεκαετία του 1960 μετανάστευσε στην Αυστραλία μαζί με την πρώτη του σύζυγο, Ενριέτα Κλαρκ Χορν. Υπήρξε ιδιαίτερα σεβαστός μαθηματικός και δίδαξε για δεκαετίες στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας.

Τα τελευταία χρόνια και η απουσία του από την στέψη

Η υγεία του είχε παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που δεν του επέτρεψε να παραστεί στη στέψη της κόρης του το 2024.

Όπως είχε δηλώσει τότε η βασίλισσα Μαίρη: «Είναι πλέον ηλικιωμένος και δεν είναι αρκετά καλά για να κάνει το μακρύ ταξίδι πίσω στη Δανία για μια επιβεβαίωση, αλλά είναι μαζί μας στις καρδιές μας».

Η οικογένεια ζητά να διατηρηθεί η ιδιωτικότητά της αυτή την περίοδο, ενώ η επιμνημόσυνη τελετή θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.