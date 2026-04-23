Σκηνές μεγάλης έντασης σημειώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Απόλλωνα Λεμεσού και ΑΠΟΕΛ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Κύπρου, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Ο Απόλλων επικράτησε με 4-2 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, όμως τα όσα συνέβησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα έκλεψαν την παράσταση από το αγωνιστικό μέρος. Μπροστά από τους πάγκους δημιουργήθηκε γενικευμένη ένταση, με ανθρώπους των δύο ομάδων να εμπλέκονται σε αψιμαχίες και την κατάσταση να ξεφεύγει για λίγα λεπτά.

Ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ αντέδρασε έντονα, σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα, εξαιτίας αντικειμένων που εκτοξεύτηκαν από την εξέδρα προς τον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, αναφέρεται πως ένα ποτήρι χτύπησε συνεργάτη του, γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδρασή του.

Η αντίδραση του Γκαρσία και τα όσα δήλωσε:

Ο Πάμπλο Γκαρσία εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος μετά την ήττα του ΑΠΟΕΛ με 4-2 από τον Απόλλωνα και στις δηλώσεις του ήταν εμφανώς εκνευρισμένος. Στην πρώτη του τοποθέτηση, πάντως, κράτησε χαμηλούς τόνους, λέγοντας: «Χάσαμε σήμερα. Περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι δική μου υπαιτιότητα που χάσαμε. Θα περάσουμε στο επόμενο παιχνίδι».

Στη συνέχεια δέχθηκε ερώτηση για την απουσία του Μαρκίνιος από την αποστολή και απάντησε σε έντονο ύφος: «Όσον αφορά τον Μαρκίνιος, βρες τον και ρώτα τον ίδιο».

Η ένταση συνεχίστηκε και στη συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για τον Μπέλετς, με τον Ουρουγουανό τεχνικό να απαντά: «Τώρα σοβαρά μιλάς ή κοροϊδεύεις. Όποιος μπαίνει μέσα κάνει προθέρμανση».

Σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα, αργότερα ο προπονητής του Απόλλωνα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Γκαρσία, μεταφέροντας τη συγγνώμη του συλλόγου για το περιστατικό με τα αντικείμενα που έπεσαν από την εξέδρα.

Σκέψεις για αλλαγές στον ΑΠΟΕΛ μετά την ήττα – Στο τραπέζι και το θέμα προπονητή

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στην Κύπρο, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εικόνα της ομάδας, ειδικά σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πορεία ολόκληρης της σεζόν.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Χάρης Φωτίου, μαζί με τους στενούς συνεργάτες του, αναμένεται να προχωρήσουν σε κρίσιμες αποφάσεις ενόψει της συνέχειας. Ανάμεσα στα ζητήματα που θα εξεταστούν βρίσκεται και το μέλλον του προπονητή, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με την παραμονή του στον πάγκο της ομάδας.