Έντονη ανησυχία επικρατεί σε Μπαρτσελόνα και εθνική Ισπανίας μετά τον τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ στην αναμέτρηση με τη Θέλτα Βίγκο το βράδυ της Τετάρτης.

Ο νεαρός άσος πρόλαβε να ανοίξει το σκορ για τους Καταλανούς από την άσπρη βούλα στο 40′ λεπτό, όμως λίγο αργότερα αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο της ομάδας του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το ιατρικό επιτελείο.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή:

  • Ήπια θλάση: απουσία δύο έως τριών εβδομάδων, κάτι που θα του επέτρεπε να επιστρέψει προς το φινάλε της σεζόν.
  • Μερική ρήξη: διάστημα αποθεραπείας από τρεις έως οκτώ εβδομάδες, γεγονός που θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
  • Ολική ρήξη: το χειρότερο ενδεχόμενο, που θα απαιτούσε επέμβαση και πολύμηνη αποχή από τα γήπεδα.

Η κατάσταση του Γιαμάλ εξελίσσεται πλέον σε μεγάλο ζήτημα, καθώς η χρονιά βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της, ενώ πλησιάζουν και οι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Όλοι περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να ξεκαθαρίσει το μέγεθος του προβλήματος.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα