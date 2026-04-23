Έντονη ανησυχία επικρατεί σε Μπαρτσελόνα και εθνική Ισπανίας μετά τον τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ στην αναμέτρηση με τη Θέλτα Βίγκο το βράδυ της Τετάρτης.

Ο νεαρός άσος πρόλαβε να ανοίξει το σκορ για τους Καταλανούς από την άσπρη βούλα στο 40′ λεπτό, όμως λίγο αργότερα αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο της ομάδας του.

🚨 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋’𝐒 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐈𝐍 𝐃𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑❓😬 According to Mundo Deportivo, initial examinations suggest Lamine Yamal has a hamstring tear 🤕 This could rule him out of the end of the season and jeopardise the start of the World Cup 🫠 Further tests… pic.twitter.com/YqHMZ3eS5a — 433 (@433) April 22, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το ιατρικό επιτελείο.

Lamine Yamal’s injury “looks like a torn hamstring” leaving the rest of his club season and the start of the World Cup in doubt, according to ESPN’s Gemma Soler. pic.twitter.com/U9RegUJ0TN — ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2026

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή:

Ήπια θλάση: απουσία δύο έως τριών εβδομάδων, κάτι που θα του επέτρεπε να επιστρέψει προς το φινάλε της σεζόν.

Μερική ρήξη: διάστημα αποθεραπείας από τρεις έως οκτώ εβδομάδες, γεγονός που θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ολική ρήξη: το χειρότερο ενδεχόμενο, που θα απαιτούσε επέμβαση και πολύμηνη αποχή από τα γήπεδα.

Η κατάσταση του Γιαμάλ εξελίσσεται πλέον σε μεγάλο ζήτημα, καθώς η χρονιά βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της, ενώ πλησιάζουν και οι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Όλοι περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να ξεκαθαρίσει το μέγεθος του προβλήματος.