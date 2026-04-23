Ασταμάτητος ο Τσακίρης στο MLS – Νέα ασίστ και συνεχίζει να λάμπει με τη Σαν Χοσέ
Ο Νίκος Τσακίρης διανύει εξαιρετική περίοδο στο MLS και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με τη φανέλα της Σαν Χοσέ, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο. Μετά τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στη Σαν Ντιέγκο, αλλά και την ασίστ της προηγούμενης αγωνιστικής, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός πρόσθεσε ακόμη μία δημιουργία στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά στην αναμέτρηση […]
Ένταση στην Κύπρο με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία μετά το Απόλλων – ΑΠΟΕΛ
Σκηνές μεγάλης έντασης σημειώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Απόλλωνα Λεμεσού και ΑΠΟΕΛ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Κύπρου, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων. Ο Απόλλων επικράτησε με 4-2 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, όμως τα όσα συνέβησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα έκλεψαν την παράσταση από το αγωνιστικό […]
Τσέλσι: Ο Λίαμ Ρεσενιόρ είναι ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες στον πάγκο – Δεύτερος ο Ράφα Μπενίτεθ
Σε μια ακόμη ένδειξη της αστάθειας που χαρακτηρίζει την Τσέλσι τα τελευταία χρόνια, ο Λίαμ Ροσένιορ κατέγραψε ένα ιδιαίτερα αρνητικό ρεκόρ, καθώς παρέμεινε στον πάγκο των «μπλε» μόλις 106 ημέρες, τη μικρότερη θητεία προπονητή στην ομάδα από το 2007 και μετά (εξαιρουμένων των υπηρεσιακών τεχνικών). Η απόφαση της διοίκησης να τον απομακρύνει ήρθε έπειτα από […]
Πότε και πού θα δείτε την πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο Masters της Μαδρίτης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται στη «μάχη» του τουρνουά Masters 1000 της Μαδρίτης. O 27χρόνος τενίστας αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Πάτρικ Κίπσον, ο οποίος εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο κυρίως ταμπλό ως “lucky loser”. Ο Τσιτσιπάς θέλει να κάνει μία καλή εμφάνιση και να προκριθεί στην επόμενη φάση των «64», εκεί που τον περιμένει ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ νούμερο […]
Αταλάντα – Λάτσιο 1-1: Ήρωας ο Μότα, με τέσσερις αποκρούσεις πέναλτι έστειλε τη Λάτσιο στον τελικό!
Ο Εντοάρντο Μότα πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας και χάρισε στη Λάτσιο την πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia, αποκρούοντας τέσσερα πέναλτι απέναντι στην Αταλάντα στη δραματική ρεβάνς του ημιτελικού. Ο 21χρονος τερματοφύλακας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο Μπέργκαμο, οδηγώντας τους «λατσιάλι» σε μεγάλη επιτυχία και επιστροφή σε τελικό Κυπέλλου μετά από επτά χρόνια. Η κανονική διάρκεια […]