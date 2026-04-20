Ο Νίκος Τσακίρης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο MLS, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία. Μετά τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στο Σαν Ντιέγκο και την ασίστ που μοίρασε στην προηγούμενη αγωνιστική, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πρόσθεσε ακόμη μία δημιουργία στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά απέναντι στο Λος Άντζελες.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έβγαλε την τελική πάσα για τον Αμάλ Μπούντα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 υπέρ της ομάδας του. Με το αποτέλεσμα αυτό, το Σαν Χοσέ διατηρεί τη θετική του πορεία στο πρωτάθλημα, έχοντας γνωρίσει μόλις μία ήττα σε οκτώ αναμετρήσεις.»