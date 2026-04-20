Σκηνές που δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα του ποδοσφαίρου εκτυλίχθηκαν σε αναμέτρηση επιπέδου U20, όταν ποδοσφαιριστής της Bhayangkara φέρεται να εξαπέλυσε μια επικίνδυνη κλωτσιά τύπου “kung-fu” εναντίον αντιπάλου της Dewa United.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα της διοργάνωσης EPA και προκάλεσε άμεση αναστάτωση εντός αγωνιστικού χώρου. Παίκτες και από τις δύο ομάδες έσπευσαν στο σημείο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και μικροσυμπλοκές, ενώ το τεχνικό επιτελείο και οι διαιτητές προσπάθησαν να επαναφέρουν την τάξη.

Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η ενέργεια του ποδοσφαιριστή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το πόδι σηκώνεται σε ύψος που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον αντίπαλο. Ευτυχώς, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για βαριά τραυματισμένο παίκτη.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φιλάθλους και παράγοντες, οι οποίοι ζητούν αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις. Πολλοί τονίζουν πως τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον σε επίπεδο νεαρών αθλητών.

Αναμένεται πλέον η επίσημη τοποθέτηση της διοργανώτριας αρχής, καθώς και η πιθανή επιβολή ποινών στον εμπλεκόμενο ποδοσφαιριστή.