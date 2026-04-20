Η Σάντος ηττήθηκε με 3-2 από τη Φλουμινένσε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4), με τον Νεϊμάρ να βρίσκεται στο επίκεντρο μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο 34χρονος επιθετικός πραγματοποίησε απογοητευτική εμφάνιση, καθώς είχε μόλις 1/7 επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ έχασε την κατοχή της μπάλας 34 φορές, αποτελώντας αρνητικό πρωταγωνιστή για την ομάδα του.

🇧🇷 Neymar was accused of “blocking the noise” and ignoring fans after Santos’ defeat… He responded on IG 📱: “People are taking it too far… this is really sad to deal with.” He was just scratching his ear… 👂 pic.twitter.com/d8qBJinV5S — Fut Sheriff (@FutSheriff) April 20, 2026

Μετά τη λήξη του αγώνα και κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, οι φίλαθλοι της Σάντος τον αποδοκίμασαν έντονα. Ο Βραζιλιάνος απάντησε με χαρακτηριστική κίνηση, κλείνοντας τα αυτιά του προς την εξέδρα, δείχνοντας την ενόχλησή του για τις αντιδράσεις.