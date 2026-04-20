Η Σάντος ηττήθηκε με 3-2 από τη Φλουμινένσε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4), με τον Νεϊμάρ να βρίσκεται στο επίκεντρο μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο 34χρονος επιθετικός πραγματοποίησε απογοητευτική εμφάνιση, καθώς είχε μόλις 1/7 επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ έχασε την κατοχή της μπάλας 34 φορές, αποτελώντας αρνητικό πρωταγωνιστή για την ομάδα του.

Μετά τη λήξη του αγώνα και κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, οι φίλαθλοι της Σάντος τον αποδοκίμασαν έντονα. Ο Βραζιλιάνος απάντησε με χαρακτηριστική κίνηση, κλείνοντας τα αυτιά του προς την εξέδρα, δείχνοντας την ενόχλησή του για τις αντιδράσεις.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα