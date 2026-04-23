Μια ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία του ζει ο Τζέι Αρ Σμιθ, καθώς ολοκληρώνει τις σπουδές του στο North Carolina A&T και ετοιμάζεται να πάρει πτυχίο σε ηλικία 40 ετών.

Ο δύο φορές πρωταθλητής του NBA θα αποφοιτήσει τον Μάιο του 2026 από το North Carolina Agricultural and Technical State University, αποκτώντας πτυχίο στις ανθρωπιστικές σπουδές.

Ο πρώην NBAer, που κατέκτησε τίτλους με τους Καβαλίερς το 2016 και τους Λέικερς το 2020, ενώ το 2013 αναδείχθηκε Sixth Man of the Year, αποφάσισε να επιστρέψει στην ακαδημαϊκή του πορεία μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας.

Retired NBA star J.R. Smith is set to graduate from North Carolina A&T State University next month at the age of 40 🎉 pic.twitter.com/Rh5salLWtH — Daily Loud (@DailyLoud) April 22, 2026

Ο Σμιθ είχε μπει στο NBA απευθείας από το λύκειο, αφήνοντας τότε πίσω τις σπουδές του. Χρόνια αργότερα, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στα θρανία και να ολοκληρώσει αυτό που είχε αφήσει ημιτελές.

Η αποφοίτησή του θα συνοδευτεί και από ομιλία, όπου αναμένεται να μοιραστεί εμπειρίες από τη ζωή και την καριέρα του, στέλνοντας το μήνυμα ότι ποτέ δεν είναι αργά για νέα ξεκινήματα και ότι η προσωπική εξέλιξη δεν έχει ηλικιακά όρια.