Τη φετινή χρονιά η κυβέρνηση με ένα πακέτο που αγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνει το βοήθημα των συνταξιούχων του Νοεμβρίου διευρύνει τη βάση των δικαιούχων που μέχρι πέρυσι αποκλείονταν από τα αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.

Το πρώτο πράγμα που αλλάζει είναι το ίδιο το ποσό, το οποίο ανεβαίνει στα 300 ευρώ από τα 250 που ήταν πέρυσι. Ωστόσο, το σημαντικότερο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η διεύρυνση των ορίων. Πλέον, το επίδομα δεν αφορά μόνο τους πολύ χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά επεκτείνεται σημαντικά στη μεσαία τάξη των απομάχων της εργασίας.

Για τους άγαμους ή όσους βρίσκονται σε χηρεία, το εισοδηματικό πλαφόν ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ ετησίως, ενώ για τα ζευγάρια το όριο φτάνει τις 35.000 ευρώ. Αντίστοιχα γενναία είναι και η αύξηση στα περιουσιακά κριτήρια, με την ακίνητη περιουσία να μπορεί να αγγίζει πλέον τις 300.000 και 400.000 ευρώ αντίστοιχα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως ένας συνταξιούχος με μηνιαίες αποδοχές ακόμα και πάνω από 2.000 ευρώ μικτά, φέτος θα δει το επίδομα στον λογαριασμό του.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τους δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών του ΟΠΕΚΑ, η ενίσχυση θα καταβληθεί κανονικά χωρίς να εξετάζονται ηλικιακά ή εισοδηματικά δεδομένα.

Παραδείγματα:

Για να το δούμε με πιο απλά λόγια, ένα ζευγάρι όπου ο ένας λαμβάνει 1.600 ευρώ και ο άλλος 1.000 ευρώ τον μήνα, θα δει μια συνολική ενίσχυση 600 ευρώ στο σπίτι του. Ακόμα και περιπτώσεις που πέρυσι «κόβονταν» επειδή είχαν ένα μικρό συμπλήρωμα από κάποιο ενοίκιο, φέτος εντάσσονται κανονικά. Για παράδειγμα, άγαμος με σύνταξη 1.600 ευρώ και ένα ενοίκιο 400 ευρώ, που πέρυσι θα έμενε εκτός, φέτος θα λάβει τα 300 ευρώ της ενίσχυσης.

Η «ακτινογραφία» του μέτρου

1,87 εκατομμύριο πολίτες θα δουν ενίσχυση στις τσέπες τους.

420.000 νέοι δικαιούχοι μπαίνουν στο σύστημα χάρη στα νέα κριτήρια.

Σχεδόν το 85% των συνταξιούχων της χώρας θα λάβει φέτος το βοήθημα.