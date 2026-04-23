Ίχνη κοκαΐνης που ρυπαίνουν ποτάμια και λίμνες ενδέχεται να συσσωρεύονται στους εγκεφάλους των σολομών και να διαταράσσουν τη συμπεριφορά τους, προειδοποιούν ερευνητές, εκφράζοντας ανησυχία για άγνωστες συνέπειες στα ιχθυακά οικοσυστήματα.

Νεαροί ατλαντικοί σολομοί που εκτέθηκαν τεχνητά στην ουσία και στο κύριο προϊόν αποδόμησής της κολύμπησαν περισσότερο και διασκορπίστηκαν ευρύτερα σε λίμνη, υποδεικνύοντας ότι οι ουσίες αυτές μπορεί να επηρεάζουν τις μετακινήσεις τους, τη διατροφή και την ευαλωτότητά τους στους θηρευτές.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποια επίδραση έχουν οι ρύποι όταν εισέρχονται στα υδάτινα ρεύματα μέσω εγκαταστάσεων λυμάτων. Ωστόσο, τα ψάρια ενδέχεται να πληρώνουν το τίμημα αν καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια ή αν εκτίθενται περισσότερο σε κινδύνους αναζητώντας τροφή.

«Σε μεγάλο βαθμό δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες, αλλά αναμένω να υπάρχουν συμβιβασμοί», δήλωσε ο Dr Jack Brand από το Swedish University of Agricultural Sciences. «Μπορεί να βρεθούν σε χειρότερη φυσική κατάσταση ή να χρειαστεί να αναζητούν περισσότερη τροφή, περνώντας έτσι περισσότερο χρόνο εκτεθειμένα».

Αυξανόμενοι κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα

Επιστήμονες έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η ρύπανση από φάρμακα συνιστά «μεγάλο και αυξανόμενο κίνδυνο για τη βιοποικιλότητα» και ζητούν από τις φαρμακευτικές εταιρείες να αναπτύξουν πιο «πράσινα» σκευάσματα που αποδομούνται στο περιβάλλον. Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν από αναφορές για πέστροφες «εθισμένες» σε μεθαμφεταμίνη και πέρκες που έχασαν τον φόβο τους απέναντι στους θηρευτές λόγω αντικαταθλιπτικών ουσιών.

Το 2019, εξετάσεις σε γαρίδες γλυκού νερού σε ποτάμια του Suffolk εντόπισαν ίχνη δεκάδων διαφορετικών φαρμάκων, όπως κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά. Οι ερευνητές τότε δεν κατέληξαν σε συμπέρασμα για τον βαθμό επικινδυνότητάς τους.

Η μελέτη στη λίμνη Vättern

Για να εξετάσουν αν η ρύπανση από κοκαΐνη επηρεάζει τα ψάρια στη φύση, ο Brand και οι συνεργάτες του τοποθέτησαν σε διετείς σολομούς εκτροφείου εμφυτεύματα που απελευθέρωναν σταδιακά ρεαλιστικά επίπεδα κοκαΐνης ή του μεταβολίτη της, βενζοϋλεκγονίνης. Μια τρίτη ομάδα ψαριών χωρίς ουσίες λειτούργησε ως ομάδα ελέγχου. Όλα έφεραν ακουστικούς πομπούς.

Οι σολομοί απελευθερώθηκαν στο νοτιοδυτικό τμήμα της λίμνης Vättern, της δεύτερης μεγαλύτερης στη Σουηδία, όπου ζουν και μεγάλα αρπακτικά ψάρια, όπως λούτσοι. Με αισθητήρες γύρω από τη λίμνη, οι ερευνητές παρακολούθησαν τις κινήσεις τους για δύο μήνες.

Όλα τα ψάρια έγιναν με την πάροδο του χρόνου λιγότερο δραστήρια, όμως εκείνα που είχαν εκτεθεί στην κοκαΐνη και τον μεταβολίτη της παρέμειναν πιο ενεργά προς το τέλος της μελέτης.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, οι σολομοί που είχαν εκτεθεί στην κοκαΐνη κολύμπησαν κατά μέσο όρο 5 χλμ. περισσότερο από την ομάδα ελέγχου, ενώ εκείνοι που εκτέθηκαν στον μεταβολίτη σχεδόν 14 χλμ., δηλαδή διπλάσια απόσταση. Σύμφωνα με το περιοδικό Current Biology, τα ψάρια αυτά κινήθηκαν και πιο βόρεια στη λίμνη, με τη βενζοϋλεκγονίνη να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση.

«Ήταν πραγματικά ο μεταβολίτης, που γνωρίζουμε ότι απαντάται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στη φύση, αυτός που είχε τη σημαντικότερη επίδραση στη συμπεριφορά και τις μετακινήσεις των ψαριών», ανέφερε ο Brand. «Αυτό υποδηλώνει ότι οι εκτιμήσεις κινδύνου που δεν λαμβάνουν υπόψη τέτοιους μεταβολίτες ίσως παραλείπουν σημαντικό μέρος του περιβαλλοντικού κινδύνου».

Ανάγκη για καλύτερη διαχείριση λυμάτων

Ο καθηγητής Leon Barron, επικεφαλής της ομάδας για τους αναδυόμενους χημικούς ρύπους στο Imperial College London, τόνισε ότι είναι κρίσιμο να διαπιστωθεί αν τα ίδια αποτελέσματα εμφανίζονται σε ψάρια που εκτίθενται φυσικά στους ρύπους. Παράλληλα, οι επιδράσεις πρέπει να συγκριθούν με εκείνες άλλων κοινών χημικών που ανιχνεύονται στους υδρόβιους οργανισμούς.

«Καλύτερη διαχείριση των λυμάτων, ιδίως περιορισμός των ανεπεξέργαστων απορρίψεων, θα μπορούσε να μειώσει τους κινδύνους για την άγρια ζωή και τα οικοσυστήματα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων αφαιρούν αποτελεσματικά πολλές παράνομες ουσίες, μεταξύ αυτών κοκαΐνη και βενζοϋλεκγονίνη. Ωστόσο, κύρια πηγή ρύπανσης παραμένουν οι ανεπεξέργαστες απορρίψεις, που προέρχονται από υπερχειλίσεις ή λανθασμένες συνδέσεις στη διάταξη των οικιακών αποχετεύσεων.

Πηγή: Guardian