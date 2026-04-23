Εκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, επιστροφή ενός ενοικίου σε περισσότερα νοικοκυριά, αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων με άνοιγμα της «βεντάλιας» των δικαιούχων, αλλά και νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με νέα ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιά χρέη, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και για την αγορά λιπασμάτων ενσωματώνει το νέο πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση αξιοποιώντας το υπερπλεόνασμα του 2025.

Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε το 2025 σε 4,9% του ΑΕΠ ή σε 12,13 δισ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για 3,7% του ΑΕΠ, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να δηλώνει ότι το υπερπλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, ούτε αποτέλεσμα υπερφορολόγησης των πολιτών ή προσωρινής συγκράτησης δαπανών. Οπως ανέφερε, μόλις το 10% προέρχεται από έμμεσους φόρους, ενώ η υπεραπόδοση αποδίδεται στην ανάπτυξης της οικονομίας, τη μείωσης της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δαπανών, την ψηφιοποίηση των συναλλαγών και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Ο δημοσιονομικός χώρος που προέκυψε ανήλθε σε 800 εκατ. ευρώ. «Εχουμε ήδη διαθέσει 300 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακή κρίσης και επιστρέφουμε το μεγαλύτερο μέρος του, δηλαδή περίπου 500 εκατ. ευρώ, πίσω στην κοινωνία» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων μαζί με τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα και τη γενική γραμματέα χρηματοπιστωτικού τομέα και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους Θεώνη Αλαμπάση.

1. Εκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 975.000 νοικοκυριά. Θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου χωρίς αίτηση, με εισοδηματικά κριτήρια και με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση του ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ. Τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ξεκινώντας από τα 39.000 ευρώ για άγαμο με 1 παιδί (150 ευρώ) και 40.000 ευρώ για έγγαμο με ένα παιδί (150 ευρώ), ανεβαίνοντας στα 44.000 ευρώ για άγαμο με 2 παιδιά (300 ευρώ) και 45.000 ευρώ για έγγαμο με δύο παιδιά (300 ευρώ), στα 50.000 ευρώ για έγγαμο με τρία παιδιά (450 ευρώ), στα 55.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά (600 ευρώ), στα 60.000 ευρώ για πέντε παιδιά (750 ευρώ) και φτάνει τα 65.000 ευρώ για έξι ή περισσότερα παιδιά (900 ευρώ και άνω).Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ.

2. Αύξηση ενίσχυσης συνταξιούχων. Η εισοδηματική ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα κριτήρια με τον αριθμό των δικαιούχων να αυξάνεται κατά 420.000 και να φτάνουν συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια. Το εισοδηματικό όριο για άγαμους ανεβαίνει από 14.000 σε 25.000 ευρώ και για έγγαμους από 26.000 σε 35.000 ευρώ. Τα όρια ακίνητης περιουσίας αυξάνονται από 200.000 σε 300.000 ευρώ για άγαμους και από 300.000 σε 400.000 ευρώ για έγγαμους. Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.

3. Επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο σε περισσότερους ενοικιαστές.

Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των ενοικιαστών κύριας κατοικίας που δικαιούνται κάθε Νοέμβριο την επιστροφή ενός ενοικίου. Για άγαμους χωρίς τέκνα το όριο αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ. Για έγγαμους, από 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ ανά παιδί, ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί στη Βουλή η ρύθμιση που προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν «εκτός έδρας» στην περιφέρεια, οι οποίοι ειδικά φέτος θα λάβουν τριπλή ενίσχυση καθώς μετά την ψήφιση της διάταξης θα καταβληθεί αναδρομικά η επιστροφή ενοικίου που αφορά το 2025 και τον Νοέμβριο θα λάβουν άλλες δύο επιστροφές.

4. Επιδότηση πετρελαίου κίνησης. Συνεχίζεται η κρατική στήριξη στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, με την επιδότηση να ανέρχεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο και για τον μήνα Μάιο.

5. Επιδότηση στα λιπάσματα: Η επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων, η οποία καλύπτει το 15% της αξίας των σχετικών τιμολογίων, θα διαρκέσει έως και τον Αύγουστο.

6. Αρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Παρέχεται μια εφάπαξ δυνατότητα στους οφειλέτες να «ξεμπλοκάρουν» τους δεσμευμένους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ανακτώντας οικονομική ρευστότητα. Η άρση της κατάσχεσης ενεργοποιείται με την άμεση εξόφληση του 25% της συνολικής οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό του χρέους θα ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

7. Διεύρυνση εξωδικαστικού μηχανισμού. Το «δίχτυ» προστασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού απλώνεται για να καλύψει πλέον και μικρότερες οφειλές. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται για πρώτη φορά η ένταξη πολιτών για χρέη που κυμαίνονται από 5.000 έως 10.000 ευρώ, μια αλλαγή που αναμένεται να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στον μηχανισμό για επιπλέον 300.000 δανειολήπτες και οφειλέτες.

8. Ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ. Από τον Ιούνιο τίθεται σε εφαρμογή μια νέα ρύθμιση 72 δόσεων, η οποία αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι:

Οι συγκεκριμένες οφειλές να μη βρίσκονται ήδη σε ενεργή ρύθμιση μέχρι και τις 21 Απριλίου 2026.

Ο οφειλέτης να αποπληρώσει ή να ρυθμίσει τυχόν χρέη που δημιούργησε από το 2024 και μετά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρώνει τρέχοντα χρέη, εξυπηρετώντας και με έως 72 δόσεις τα παλαιά χρέη του.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στο προσιτό ποσό των 30 ευρώ, ενώ η ρύθμιση θα επιβαρύνεται με σταθερό επιτόκιο της τάξης του 5,84%. Στη ρύθμιση θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν οφειλέτες οι οποίοι είχαν εντάξει παλαιές οφειλές σε ρυθμίσεις τις οποίες όμως έχασαν.