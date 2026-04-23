Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο, καθώς στις εξέδρες του Nick Galis Hall θα βρεθούν σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού και παγκόσμιου μπάσκετ.

Το «παρών» θα δώσει και ο θρυλικός Νίκος Γκάλης, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση της διοίκησης του Άρη και θα παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι της ομάδας με την οποία συνέδεσε το όνομά του.

Στο γήπεδο αναμένεται επίσης ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, συνοδευόμενος από τους στενούς του φίλους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Θανάση Αντετοκούνμπο. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τον αδελφό τους Κώστας Αντετοκούνμπο, που αγωνίζεται με τη φανέλα των «κιτρίνων».

Η παρουσία όλων αυτών των προσώπων έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους του Άρη, με την ομάδα να ανακοινώνει πως τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν.