Η Μπαρτσελόνα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λαμίν Γιαμάλ, καθώς, όπως ενημέρωσαν τους φιλάθλους οι «μπλαουγκράνα», ο Ισπανός αστέρας δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν το τέλος της σεζόν.

Το επίσημο ιατρικό δελτίο της Μπαρτσελόνα ανέφερε ότι ο τραυματισμός αφορά μυϊκή κάκωση στους οπίσθιους μηριαίους, η οποία απαιτεί συντηρητική θεραπεία και δεν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Ως αποτέλεσμα, ο παίκτης δεν θα αγωνιστεί ξανά με την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαίωσαν ότι ο ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ, έχει υποστεί τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο μυ του αριστερού ποδιού.

Ο παίκτης θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία και αποθεραπεία. Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ωστόσο αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Καταλανών.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle). The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

Παρά τον τραυματισμό, στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς το ιατρικό επιτελείο εκτιμά ότι ο Γιαμάλ θα είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εφόσον η αποκατάστασή του προχωρήσει ομαλά. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής στοχεύει να συμμετάσχει κανονικά στη διοργάνωση.