«Ουδέποτε αυτή η Κυβέρνηση θα σταθεί κατά των δικαστικών λειτούργών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ωστόσο πρόσθεσε ότι «έχουμε δικαίωμα να εκφράζουμε προβληματισμούς», στο πλαίσιο του δημόσιου και θεσμικού διαλόγου.

Όπως σημείωσε ο κυβενρητικός εκπρόσωπος, η Ευρωπαία Εισαγγελέας χαρακτήρισε «λογική» τη θέση του Πρωθυπουργού περί ταχύτερης εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, επισημαίνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στο ζήτημα της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, με το αρμόδιο υπουργείο να αναμένεται να συμβάλει στη στελέχωσή της.

«Η κυρία Κοβέσι είπε ότι είναι λογικό αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει στο μέτρο του δυνατού και για τους λόγους που εξέθεσε για τις καθυστερήσεις, να έρθουν γρήγορα οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα και να αξιολογούνται τα πρόσωπα αυτά γρήγορα. Είπε προφανώς και όσα είπατε ως προς το προσωπικό και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και, όπως και η ίδια αναγνώρισε, θα συνδράμει το αρμόδιο Υπουργείο, ούτως ώστε να στελεχωθεί ακόμα παραπάνω η εν Ελλάδι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα το πρώτο, το οποίο έχει ερμηνευθεί ως διάσταση απόψεων μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, τελικά είναι κάτι το οποίο αποτελεί κοινό τόπο. Γιατί όταν λέει ότι ναι, είναι λογικό αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός να έρχονται όσο πιο γρήγορα και να κρίνονται όσο πιο γρήγορα οι υποθέσεις αυτές, είναι αυτό το οποίο έχει εκφράσει ο Πρωθυπουργός ως προβληματισμό για τις καθυστερήσεις και τη “σαλαμοποίηση”, είπε συγκεκριμένα.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι η κ. Κοβέσι ανέφερε πως τα φαινόμενα απάτης δεν αποτελούν αποκλειστικότητα της Ελλάδας, αλλά καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η κυβέρνηση, από τις περισσότερες από 3.600 υποθέσεις που διερευνώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου 170 αφορούν την Ελλάδα.

Στο ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη περί «φυσιολογικής λειτουργίας» του κοινοβουλευτικού έργου, καθώς και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τα όρια της βουλευτικής ασυλίας και τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα, ανέφερε ότι η συζήτηση έχει τόσο πολιτική όσο και νομική διάσταση.

Σε πολιτικό επίπεδο, σημείωσε ότι ενέργειες όπως η προώθηση ενός ηλεκτρονικού μηνύματος ή η διαβίβαση αιτημάτων μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να εντάσσονται στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα, εφόσον δεν περιλαμβάνουν παράνομο περιεχόμενο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο έλεγχος της νομιμότητας ανήκει στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ορίων των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, έκανε λόγο για σύνθετη και κατά περίπτωση αξιολόγηση, η οποία συνδέεται τόσο με τη λειτουργία του κοινοβουλίου όσο και με τη δράση των πολιτικών γραφείων.

Τέλος, επισήμανε ότι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έχουν τοποθετηθεί υποστηρίζοντας πως οι συγκεκριμένες ενέργειες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και ότι η επιλογή τους να ζητήσουν άρση ασυλίας σχετίζεται με λόγους διαφάνειας και αποφυγής παρερμηνειών.

Αναλυτικά η απάντησή του:

«Αυτό το οποίο πιστεύω ως πολίτης το πιστεύω και ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Εδώ υπάρχει μια πολιτική συζήτηση και απάντηση και μια νομική συζήτηση και απάντηση. Ως προς την πολιτική συζήτηση και απάντηση θεωρώ ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων ενός βουλευτή και της πολιτικής του δραστηριότητας είναι και το να προωθήσει ένα mail, χωρίς αυτό να έχει μέσα κάτι παράνομο. Αυτό είναι και θέμα διερεύνησης της δικαιοσύνης, όπως καταλαβαίνετε. Ή ένα μήνυμα. Και εν πάση περιπτώσει τον έλεγχο της νομιμότητας αυτού δεν τον έχει ο βουλευτής ή το εκάστοτε πρόσωπο, εκτός αν το γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο και προκύπτει από τη δικογραφία και αυτό δεν μπορώ εγώ να το ξέρω, η Δικαιοσύνη θα το βρει, αλλά τον έλεγχο της νομιμότητας του όποιου αιτήματος τον έχει η διοίκηση κάθε φορά. Δηλαδή, μπορεί εσύ να στέλνεις ένα μήνυμα για κάποιον, θεωρώντας ότι είναι νόμιμο και η διοίκηση να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι είναι παράνομο. Αν στο γνωστοποιήσει και εσύ επιμείνεις, τότε εκεί υπάρχει ζήτημα διαφορετικής τάξεως. Υπάρχει και η νομική συζήτηση, που είναι πολύ λεπτά τα όρια, συνδέεται με την πρώτη συζήτηση, αν στο πλαίσιο της άσκησης των κοινοβουλευτικών καθηκόντων είναι η ψήφος στο κοινοβούλιο, ο δημόσιος λόγος ενός βουλευτή ή και η λειτουργία του πολιτικού γραφείου. Αν σας πω το Α ή το Β, είναι σαν να παίρνω θέση. Θα σας πω μόνο ότι οι ίδιοι βουλευτές και μένω σε αυτό, υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Το να προωθήσουν δηλαδή ένα mail ή να στείλουν ένα μήνυμα χωρίς κάτι τέτοιο να είναι παράνομο, όπως και εκείνοι ισχυρίζονται. Και ο λόγος που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους δεν ήταν νομικός, ότι δηλαδή θεωρούν ότι έκαναν κάτι κόντρα στη βουλευτική τους ιδιότητα ή στα βουλευτικά τους καθήκοντα, αλλά είναι πολιτικός για να μην μείνει κάποια σκιά πάνω τους. Εγώ μένω σε αυτό και νομίζω ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία γιατί οι ίδιοι τοποθετήθηκαν. Και αυτό κρατάμε.»