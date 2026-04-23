Τα μέλη του Οργανισμού Αμερικανών Ιστορικών συγκεντρώθηκαν στην ετήσια συνάντησή τους στη Φιλαδέλφεια – η οποία προετοιμάζεται για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας – για τέσσερις ημέρες με συζητήσεις, επαγγελματικές συζητήσεις και κουτσομπολιά που συχνά περιστρέφονταν γύρω από δύο ανησυχητικά ερωτήματα: Τι θέλουν και τι χρειάζονται οι Αμερικανοί από αυτή την επέτειο; Και είναι οι ιστορικοί σε θέση – ή πρόθυμοι – να τους τα προσφέρουν;

Οπως επισημαίνουν οι «New York Times», το πλαίσιο της συνάντησης των ιστορικών έγινε έναν χρόνο από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ εξέδωσε το προεδρικό διάταγμα με τίτλο «Επαναφορά της αλήθειας και της λογικής στην αμερικανική ιστορία», στο οποίο ισχυριζόταν ότι ένα «αναθεωρητικό κίνημα» είχε επιδιώξει να υπονομεύσει το έθνος «παρουσιάζοντας με αρνητικό πρόσημο τις ιδρυτικές αρχές και τα ιστορικά ορόσημά του».

Από τότε, οι μελετητές αντιστέκονται στις προσπάθειες να ευθυγραμμιστούν οι ομοσπονδιακοί πολιτιστικοί φορείς με την οπτική του προέδρου για την «πατριωτική ιστορία». Και το υπογράμμισε στην έναρξη του συνεδρίου ο Λόνι Γκρίφιθ Μπαντς, μαχητικός γραμματέας του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν, λέγοντας ότι «είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε το κοινό να καταλάβει ότι η ιστορία δεν είναι καπρίτσιο ή πολιτική κάποιου. Πρόκειται για επιστημονική έρευνα και εξειδίκευση».

Η συγγραφή της ιστορίας της Αμερικανικής Επανάστασης αποτελεί αντικείμενο διαμάχης σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη της. Τις τελευταίες δεκαετίες, η ιστορική έρευνα έχει απομακρυνθεί από την εθνικιστική εξύμνηση υιοθετώντας μια ψύχραιμη, αντιηρωική οπτική, ερμηνεύοντάς την όχι ως έναν αγώνα για την ελευθερία που καθοδηγούνταν από υψηλά ιδανικά, αλλά ως έναν εξαιρετικά βίαιο εμφύλιο πόλεμο που διχάζει τις κοινότητες αφήνοντας σε δυσμενή κατάσταση πολλούς σκλάβους και ιθαγενείς Αμερικανούς.

Ο Γιόχαν Νιμ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Western Washington, έχει επικρίνει τη «μεταμερικανική στροφή» μεταξύ των προοδευτικών ιστορικών, τους οποίους κατηγορεί ότι παρουσιάζουν μια αρνητική εικόνα της ίδρυσης της χώρας, περιοριστική για μια κοινή εθνική ταυτότητα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, όπως ανέφερε στο συνέδριο ο Νιμ, ακόμη και η αντικειμενική αναφορά στα παράπονα των αποίκων εναντίον του βασιλιά Γεώργιου Γ΄ ή στους φόβους των ιδρυτών για την ανεξέλεγκτη εξουσία μπορεί να θεωρηθεί πολιτική. «Πώς μπορείς να μιλάς για όλα αυτά που συμβαίνουν χωρίς να είσαι, κατά μία έννοια, μεροληπτικός, όταν μέρος αυτού που συμβαίνει σήμερα είναι ότι ένα από τα κόμματα έχει στραφεί εναντίον της δημοκρατίας; Αν το πεις αυτό, ακούγεται σαν να έχεις το “σύνδρομο διαταραχής του Τραμπ” ή σαν να μισείς τους συντηρητικούς», συνέχισε.

Οι ιθαγενείς Αμερικανοί

Μεγάλο μέρος της σύγχρονης ακαδημαϊκής έρευνας για την Επανάσταση επικεντρώνεται στους ιθαγενείς Αμερικανούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται παθητικοί θεατές ή θύματα, αλλά μέλη ισχυρών εθνών που επιδιώκουν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους ενάντια στους επεκτατικούς στόχους των αναδυόμενων Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε μια συζήτηση με θέμα τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τη Διακήρυξη, ο Φίλιπ Τζ. Ντελόρια, ιστορικός στο Χάρβαρντ, παρατήρησε ότι οι περισσότεροι ομιλητές είχαν μιλήσει περισσότερο για το Σύνταγμα, το οποίο αναγνωρίζει τις φυλές ως πολιτικές οντότητες, παρά για τη Διακήρυξη, η οποία αναφέρεται σε αυτές μόνο ως «αδίστακτους Ινδιάνους άγριους». Σήμερα, η φράση αυτή κοσμεί προκλητικά μπλουζάκια που φορούν ορισμένοι αυτόχθονες πληθυσμοί την 4η Ιουλίου, προκαλώντας αμηχανία στις συζητήσεις για την υπερφίαλη ρητορική της Διακήρυξης σχετικά με τα δικαιώματα όλων.