Οι αεροπορικές επιδρομές εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο έχουν πυροδοτήσει μια διαφαινόμενη οικολογική καταστροφή βιβλικών διαστάσεων, καθώς δορυφορικές λήψεις αποκαλύπτουν τεράστιες πετρελαιοκηλίδες ορατές πλέον από το διάστημα.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: Βυθίστε όποιο πλοίο τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Η περιβαλλοντική κρίση κλιμακώθηκε μετά από αμοιβαία πλήγματα μεταξύ ιρανικών και αμερικανο-ισραηλινών δυνάμεων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής.

Δορυφορικές εικόνες σε διαδοχικές ημερομηνίες αιχμαλωτίζουν την κίνηση πετραιλαιοκηλίδων κοντά στο ιρανικό νσί Κεσμ. (Φωτογραφίες: Copernicus Sentinel-2/ESA)

Ειδικότερα, δορυφορική εικόνα της 10ης Απριλίου καταγράφει διαρροή πετρελαίου στα ανοιχτά της νήσου Λαβάν του Ιράν, η οποία κατευθύνεται προς το γειτονικό νησί Σιντβάρ.

Το Σιντβάρ αποτελεί έναν ακατοίκητο κοραλλιογενή παράδεισο και προστατευόμενο καταφύγιο άγριας ζωής, γνωστό ως «οι Μαλδίβες του Ιράν», που φιλοξενεί αποικίες θαλασσοπουλιών και περιοχές ωοτοκίας χελωνών.

Ο Wim Zwijnenburg, επικεφαλής του οργανισμού PAX, χαρακτήρισε την κατάσταση στο Λαβάν ως «μείζονα περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη», σημειώνοντας πως τουλάχιστον πέντε τοποθεσίες στο νησί, συμπεριλαμβανομένου ενός διυλιστηρίου, επλήγησαν από αμερικανο-ισραηλινές δυνάμεις.

Η ρύπανση δεν περιορίζεται μόνο στην ιρανική πλευρά

Στις 6 Απριλίου, δορυφόροι κατέγραψαν ίχνη πετρελαίου να εξέρχονται από το λιμάνι Σουάιμπα του Κουβέιτ, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, ως απόρροια των ιρανικών επιθέσεων σε ενεργειακές και πετροχημικές εγκαταστάσεις των χωρών του Κόλπου.

Επιπλέον, κατά το διάστημα μεταξύ 18 Μαρτίου και 7 Απριλίου, τεράστιες κηλίδες πετρελαίου εντοπίστηκαν στα Στενά του Οορμούζ, κοντά στο νησί Κεσμ.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, οι κηλίδες ξεπέρασαν σε μήκος τα 8 χιλιόμετρα, απειλώντας ολόκληρη τη θαλάσσια τροφική αλυσίδα, από τους μικροοργανισμούς έως τα δελφίνια, τις φάλαινες και τα ψάρια, από τα οποία εξαρτώνται για την επιβίωσή τους χιλιάδες κάτοικοι των ακτών.

Οι συνέπειες αναμένεται να είναι ολέθριες τόσο για τη φύση όσο και για τον άνθρωπο.

Κίνδυνος για τις μονάδες αφαλάτωσης

Σύμφωνα με το CNN, το πετρέλαιο ενδέχεται να καταστρέψει τα συστήματα φιλτραρίσματος των μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες παρέχουν πόσιμο νερό σε σχεδόν 100 εκατομμύρια ανθρώπους στην ευρύτερη περιοχή.

Φωτιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο νησί Λαβάν

Παράλληλα, η θαλάσσια πανίδα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μαζικών θανάτων μέσω δηλητηρίασης ή υποθερμίας, καθώς το πετρέλαιο καταστρέφει την αδιαβροχοποίηση των φτερών των πουλιών και τη μονωτική ικανότητα του τριχώματος των θηλαστικών.

Ο Πόλεμος του Κόλπου

Η ιστορική μνήμη από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, όταν 6 έως 8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέρρευσαν στον Περσικό, προκαλώντας τον θάνατο 114.000 ζώων, εντείνει τους φόβους για παρόμοια ή και χειρότερη κατάληξη για είδη όπως οι ντουγκόνγκ, οι πράσινες χελώνες και οι καμπούρες φάλαινες της Αραβικής Θάλασσας.

Πετρελαιοκηλίδα στο Κουβέιτ, ορατή από το Διάστημα (Φωτόφραφία: Copernicus Sentinel-2/ESA)

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς δεκάδες δεξαμενόπλοια φορτωμένα με συνολικά 20 δισεκατομμύρια λίτρα αργού πετρελαίου βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, περιμένοντας να διέλθουν από τα Στενά του Οορμούζ. Όσο οι εμπόλεμες πλευρές συνεχίζουν να στοχοποιούν τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές υποδομές, οι ελπίδες για έγκαιρο καθαρισμό των υδάτων εξανεμίζονται.

Όπως δήλωσε η Nina Noelle, εκπρόσωπος της Greenpeace Γερμανίας, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις καθιστούν πρακτικά αδύνατη την παρέμβαση για την αποτροπή των πιο εφιαλτικών επιπτώσεων αυτής της οικολογικής βόμβας.