Το Spotify είναι πλέον ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να ακούει κανείς τις εκπομπές των ΝΕΩΝ, είτε βρίσκεται στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στο σπίτι ή εν κινήσει. Με ένα tap, ο χρήστης μπορεί να βρει τις εκπομπές, να ακολουθήσει την αγαπημένη του εκπομπή, να αποθηκεύσει επεισόδια για αργότερα και να μένει ενημερωμένος κάθε φορά που ανεβαίνει νέο περιεχόμενο.

Στο Spotify των ΝΕΩΝ ο ακροατής μπορεί να βρει 4 από τις πιο δημοφιλείς εκπομπές, με διαφορετικό ύφος και διαφορετικό κοινό, αλλά με κοινό παρονομαστή την καθαρή ταυτότητα, την ισχυρή δημοσιογραφική υπογραφή και τη δυνατότητα να ακούγονται εύκολα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Πρόκειται για το «Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου», «Ήρεμα ρωτάω mum edition με την Ανθή Βούλγαρη». «15 λεπτά με τον Γιώργο Παπαχρήστο» και Στα Σχοινιά με τον Δημήτρη Μανιάτη και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Το «Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου» φέρνει στο Spotify δυνατές συνεντεύξεις με αμεσότητα και αιχμηρές ερωτήσεις, χωρίς φίλτρα, με πρόσωπα της πολιτικής και της δημόσιας ζωής στο επίκεντρο.

Το «15 λεπτά με τον Γιώργο Παπαχρήστο» είναι μια εμπειρία ακρόασης. Η εκπομπή, στηρίζεται στη σύντομη αλλά πυκνή πολιτική συζήτηση, με έμφαση στο debate, στις καθαρές τοποθετήσεις για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Ιδανική για τον χρήστη που θέλει να ενημερώνεται γρήγορα, αλλά ουσιαστικά, μέσα μόλις 15 λεπτά.

Το «Ήρεμα ρωτάω mum edition με την Ανθή Βούλγαρη» απευθύνεται σε ένα διαφορετικό αλλά εξίσου δυναμικό κοινό: γονείς, νέες ή υποψήφιες μητέρες και ακροατές που αναζητούν μια πιο ανθρώπινη, ρεαλιστική και σύγχρονη συζήτηση γύρω από τη γονεϊκότητα. Το vidcast επιχειρεί να μιλήσει για την πραγματική ζωή των γονιών, μακριά από εξιδανικεύσεις και εύκολες εικόνες.

Τέλος, ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου βάζουν κάθε εβδομάδα όλα τα θέματα της επικαιρότητας «ΣΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ». Ανταλλάσσουν απόψεις, γνώσεις και επιχειρήματα και συμφωνούν… διαφωνώντας για όλα.

