Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (23/04) στο Βερολίνο, με «πρωταγωνιστή» τον εξόριστο πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί.

Ο γιος του τελευταίου σάχη παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην οποία άσκησε έντονη κριτική στην κατάπαυση πυρός μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μεταπολεμικό πολιτικό σκηνικό της χώρας του.

Ωστόσο, κατά την αποχώρησή του από το κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη, ένας άνδρας τον πλησίασε και του πέταξε κόκκινη ουσία — σύμφωνα με πληροφορίες ντοματοχυμό — με αποτέλεσμα να λερωθεί στο πίσω μέρος του αυχένα και της πλάτης. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του δράστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο διαδήλωσης υποστηρικτών του Παχλαβί, με τον ίδιο να παραμένει ψύχραιμος και να χαιρετά το πλήθος, παρά το γεγονός ότι είχε καλυφθεί από την κόκκινη ουσία.

Νωρίτερα, ο Παχλαβί είχε ασκήσει κριτική στη γερμανική κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «ντροπή» επειδή αρνήθηκε να τον συναντήσει. Όπως υποστήριξε, το Βερολίνο επιτρέπει, κατά την άποψή του, να επηρεάζεται από το καθεστώς της Τεχεράνη.

Παράλληλα, προειδοποίησε για πιθανά «αντίποινα» από τους Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες, τους οποίους χαρακτήρισε «πληγωμένα θηρία», τονίζοντας ότι οι συμπατριώτες του θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, με ή χωρίς διεθνή υποστήριξη.

Αναφερόμενος στη γενικότερη κατάσταση στο Ιράν, ο Παχλαβί κατηγόρησε την ηγεσία της χώρας για βιαιοπραγίες κατά των πολιτών και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η χώρα αποτελεί θύμα των επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα στοχεύουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη, προτείνοντας μέτρα όπως η αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, ο τερματισμός των εκτελέσεων, η απέλαση Ιρανών διπλωματών και η διάλυση δικτύων που, όπως είπε, σχετίζονται με το ιρανικό καθεστώς.