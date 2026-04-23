Η μεγαλύτερη εταιρεία προφυλακτικών στον κόσμο ανακοίνωσε αυξήσεις τιμών έως και 30%, προειδοποιώντας ότι οι ελλείψεις πρώτων υλών και χημικών λόγω του πολέμου στο Ιράν μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή.

Η μαλαισιανή εταιρεία Karex, που παράγει περίπου πέντε δισεκατομμύρια προφυλακτικά τον χρόνο, απέδωσε τις αυξήσεις στην εκτίναξη των τιμών των πρώτων υλών, στις παγκόσμιες δυσκολίες στις μεταφορές και στο αυξημένο κόστος των ναύλων.

Η παύση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ έχει διακόψει κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος για υλικά όπως το νιτρίλιο, το συνθετικό καουτσούκ, τα υλικά συσκευασίας, το σιλικονούχο έλαιο και το αλουμινόχαρτο.

«Κάποιες τιμές πρώτων υλών έχουν αυξηθεί κατά 100%. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε προσαρμογές τώρα», δήλωσε ο Goh Miah Kiat, διευθύνων σύμβουλος της Karex, σε συνέντευξή του στους New York Times.

Ανησυχία για την παραγωγή και τις θέσεις εργασίας

Η Karex παράγει περίπου το ένα πέμπτο των προφυλακτικών παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας περισσότερες από εκατό διαφορετικές χημικές ουσίες και πρώτες ύλες. Ο Goh προειδοποίησε ότι, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, η έλλειψη ακόμη και ενός μόνο υλικού θα μπορούσε να παραλύσει την παραγωγή.

«Θα υπάρξουν θέσεις εργασίας που θα κινδυνεύσουν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Επιπτώσεις στην αγορά και στα προγράμματα πρόληψης

Η Karex προμηθεύει ορισμένες από τις πιο γνωστές μάρκες προφυλακτικών, όπως τις Durex και Trojan. Διαθέτει περίπου 3.000 εργαζόμενους στα εργοστάσιά της στη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη, ενώ προμηθεύεται υλικά από διάφορες χώρες της Ασίας και της Ευρώπης. Στη μαλαισιανή αγορά, το εμπορικό της σήμα One πωλείται κατά μέσο όρο προς 9 ρινγκίτ (περίπου 2 δολάρια) για συσκευασία τριών τεμαχίων.

Η εταιρεία συμμετέχει εδώ και χρόνια σε κυβερνητικά προγράμματα πρόληψης του AIDS και οικογενειακού προγραμματισμού. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τομέας υπέστη πλήγμα πέρυσι, μετά τη μείωση της χρηματοδότησης από τη διοίκηση Τραμπ προς τον Οργανισμό Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), που υποστήριζε διεθνείς πρωτοβουλίες διανομής προφυλακτικών.