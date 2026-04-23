Η Ρωσία προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα δεχθεί την ανάπτυξη γαλλικών στρατηγικών βομβαρδιστικών με δυνατότητα πυρηνικού πλήγματος θα καταστεί στόχος επίθεσης από τις ρωσικές δυνάμεις σε περίπτωση σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο σχέδια για την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτραπεί σε ευρωπαίους εταίρους να φιλοξενήσουν προσωρινά γαλλικά αεροσκάφη με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντερ Γκρούσκο δήλωσε σε συνέντευξή του, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ενίσχυσης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για τη Μόσχα.

Ο Γκρούσκο υπογράμμισε την ανησυχία της Ρωσίας για τις πιθανές γαλλικές πυρηνικές αναπτύξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Μακρόν έχει δηλώσει ότι το Παρίσι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Δανία για τέτοιες διευθετήσεις.

«Προφανώς, οι ένοπλες δυνάμεις μας θα αναγκαστούν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του καταλόγου των προτεραιοτήτων-στόχων σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης», ανέφερε ο Γκρούσκο στο κρατικό μέσο Russia Today.

Πρόσθεσε ότι, «αντί για την υποτιθέμενη ενίσχυση της άμυνας των συμμάχων της Γαλλίας – στους οποίους, παρεμπιπτόντως, δεν παρέχονται καμία εγγύηση – η ασφάλεια αυτών των χωρών στην πραγματικότητα αποδυναμώνεται».

Η πρωτοβουλία Μακρόν και οι αντιδράσεις του ΝΑΤΟ

Η πρωτοβουλία του Μακρόν εντάσσεται στην προσπάθεια των ευρωπαίων μελών του ΝΑΤΟ να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους, μετά από τις συχνές επικρίσεις της συμμαχίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές του να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Γροιλανδία, που ανήκει στο ΝΑΤΟ μέσω της Δανίας.

Η λήξη, τον Φεβρουάριο, της τελευταίας συνθήκης που περιόριζε το μέγεθος των στρατηγικών πυρηνικών οπλοστασίων Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει δημιουργήσει κενό στον παγκόσμιο έλεγχο των εξοπλισμών, τη στιγμή που οι διεθνείς εντάσεις βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν.

Ο Γκρούσκο δήλωσε ότι οποιοσδήποτε μελλοντικός διάλογος για τα πυρηνικά όπλα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνολικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών και βρετανικών οπλοστασίων, καθώς και εκείνου των ΗΠΑ.

Το ΝΑΤΟ, αυτή την εβδομάδα, επέκρινε τη Ρωσία και την Κίνα για τις πολιτικές τους σχετικά με τα πυρηνικά όπλα και κάλεσε τις δύο χώρες να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ενίσχυση της σταθερότητας και της διαφάνειας, ενόψει της διάσκεψης που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, με αντικείμενο την αναθεώρηση της εφαρμογής της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων.