Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ένα νεογνό μόλις 14 ημερών έχασε τη ζωή του ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η αστυνομία ειδοποιήθηκε από το νοσηλευτικό ίδρυμα ότι το αγοράκι κατέληξε την Τετάρτη 22 Απριλίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών, όπου νοσηλευόταν από τη γέννησή του.

Όπως αναφέρουν ιατρικές πηγές, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες στιγμές της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι γιατροί παρείχαν συνεχή φροντίδα και εντατική ιατρική παρακολούθηση, ωστόσο η κατάστασή του παρέμενε κρίσιμη.

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.