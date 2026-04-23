Σε αναγκαστική αλλαγή έδρας προχωρά η Χάποελ Τελ Αβίβ για τους αγώνες 3 και 4 των Play-Offs ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς –εφόσον χρειαστούν– δεν θα διεξαχθούν στη Σόφια όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, αλλά στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας.

Η ισραηλινή ομάδα γνωστοποίησε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την «8888 Arena» στη Σόφια, χωρητικότητας περίπου 12.000 θεατών, όπου είχε χτίσει αγωνιστική σταθερότητα την τελευταία περίοδο. Ο λόγος είναι πως το γήπεδο έχει ήδη δεσμευτεί για άλλες εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο στις ημερομηνίες των Play-Offs.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με τον προγραμματισμό του συλλόγου, καθώς δεν υπήρξε έγκαιρη εξασφάλιση της έδρας για τα πιθανά παιχνίδια της σειράς. Παρότι υπήρχε σκέψη τα ματς να διεξαχθούν στο Ισραήλ, αυτό τελικά δεν κατέστη εφικτό.

Η αλλαγή αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο και οικονομικά, αφού στη Σόφια η Χάποελ υπολόγιζε έσοδα που ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ανά παιχνίδι, ενώ στο Μπότεβγκραντ τα αντίστοιχα ποσά μειώνονται δραστικά, με εκτιμήσεις γύρω στις 800.000 ευρώ συνολικά και περιορισμένη χωρητικότητα περίπου 3.200 θεατών.