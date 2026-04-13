Ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής κράτησε εκτός αποστολής τον Βασίλιε Μίτσιτς από το ταξίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ προς τη Σόφια.

Ο Σέρβος γκαρντ, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο “ONE”, διαπίστωσε λίγο πριν την αναχώρηση ότι δεν είχε στην κατοχή του το διαβατήριό του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβιβαστεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Παρότι έφτασε κανονικά στο αεροδρόμιο μαζί με τους συμπαίκτες του, η έλλειψη του απαραίτητου εγγράφου τον ανάγκασε να επιστρέψει στο ξενοδοχείο, προκειμένου να το εντοπίσει.

Όταν οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα, αποφασίστηκε να παραμείνει εκτός ταξιδιού και να κινηθεί η διαδικασία έκδοσης νέου διαβατηρίου, ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί αργότερα με την ομάδα.