Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη Σόφια, επικρατώντας της Χάποελ με 89-85 για την 37η αγωνιστική της EuroLeague και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 25-12, παραμένοντας στην κορυφή και απέχοντας μία νίκη από το να την «κλειδώσουν», ενώ η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 22-14 και βρίσκεται εκτός τετράδας.

Κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Ντόρσεϊ με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Τζόζεφ να προσθέτει 10 πόντους και 3 ασίστ και τον Πίτερς 10 πόντους και 7 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η επιστροφή του Φαλ, που μοίρασε 4 ασίστ, μάζεψε 3 ριμπάουντ και είχε 2 μπλοκ. Από την άλλη, για τη Χάποελ ξεχώρισαν ο Μίτσιτς (14 πόντοι, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ) και ο Τζόουνς (10 πόντοι, 8 ασίστ).

Some Bulgarian Brilliance in Attendance Hristo Stoichkov is here tonight! pic.twitter.com/Nl91792an5 — EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φαλ αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από 10 μήνες, ενώ εκτός έμειναν οι Φουρνιέ, Νιλικίνα, Τζόουνς και Μόρις λόγω προβλημάτων υγείας και τραυματισμών.

First game in 10 months and doing that 👀👀 Moustapha Fall returns in style 🛑#MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/UtVphvnnYk — EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026

Στην τελευταία αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μιλάνο στο ΣΕΦ, ενώ η Χάποελ θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι σε εξ αναβολής αναμέτρηση στο Βελιγράδι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ξεκίνημα δεν ήταν καλό για τον Ολυμπιακό, που βρέθηκε νωρίς πίσω με διψήφια διαφορά (11-2), έχοντας σοβαρά επιθετικά προβλήματα. Σταδιακά όμως βρήκε ρυθμό, μείωσε τη διαφορά και πέρασε μπροστά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 22-18 με buzzer beater του Ντόρσεϊ.

Στη δεύτερη περίοδο το παιχνίδι έγινε πιο ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός κράτησε μικρό προβάδισμα, με τον Φαλ να κάνει την επανεμφάνισή του και να δίνει λύσεις δημιουργικά, ενώ το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 51-48 υπέρ των Πειραιωτών.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ κράτησαν τον Ολυμπιακό μπροστά, όμως η Χάποελ παρέμενε κοντά στο σκορ, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά των φιλοξενούμενων. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 73-67.

Στην τελευταία περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμα, όμως η Χάποελ πλησίασε επικίνδυνα. Σε κρίσιμα σημεία, ο Ντόρσεϊ με μεγάλα καλάθια και εύστοχες βολές, αλλά και ο Πίτερς με σημαντικό επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι, έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού, που κράτησε τη νίκη μέχρι το φινάλε με 89-85.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89

Χάποελ (Ιτούδης): Μότλεϊ, Τζόουνς, Μπλάκνεϊ, Μπράιαντ, Έντουαρντς, Μάλκολμ, Ράντολφ, Οντιάσε, Μίτσιτς, Γουέινραϊτ, Οτούρου, Μαντάρ.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Χολ, Μιλουτίνοφ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Φαλ.