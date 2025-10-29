Ο Βασίλιε Μίσιτς θυμάται πως ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στα 8 του και πως από νωρίς βρήκε το πρότυπό του στον Δημήτρη Διαμαντίδη. «Αγαπώ την ηγετικότητά του, την αφοσίωσή του στην ομάδα. Ήταν νικητής και ο αγαπημένος μου», εξομολογείται ο Σέρβος γκαρντ, τονίζοντας τον σεβασμό που του προκαλεί ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ.

Μιλώντας για την καριέρα του, παραδέχεται πως οι νίκες δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά αποτέλεσμα αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς. Η κατάκτηση της Euroleague όπως αναφέρει, τον βοήθησε να ωριμάσει: «Ο κόσμος βλέπει μόνο τα τρόπαια, αλλά πίσω υπάρχει πολλή προσπάθεια και θυσίες».

Το πέρασμά του από το ΝΒΑ το χαρακτήρισε ως μια πολύτιμη εμπειρία, αναγνωρίζοντας τον γρήγορο ρυθμό και το επίπεδο των ταλαντούχων παικτών. Τώρα, η επιλογή του να συνεχίσει στη Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως εξηγεί, είναι ένα νέο κεφάλαιο: «Ήθελα να ξεκινήσω κάτι με νέους παίκτες. Δεν σκέφτηκα την ασφάλεια, αλλά πάντα πιστεύω ότι πρέπει να προσεύχεσαι για το καλύτερο».