Μετά την αποκάλυψη του στοιχηματικού σκανδάλου που αφορά τον Τέρι Ρόζιερ και άλλους παράγοντες του NBA, η λίγκα αποφάσισε να επανεξετάσει αυστηρά τις πολιτικές της γύρω από τη στοιχηματική δραστηριότητα και την αναφορά τραυματισμών. Στο επίσημο σημείωμα που στάλθηκε στις 30 ομάδες του NBA, η λίγκα επισημαίνει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους, με στόχο να προστατευτεί η ακεραιότητα του πρωταθλήματος και να μειωθεί ο κίνδυνος διαφθοράς μέσω στοιχημάτων τύπου prop bets.

Το σκάνδαλο ξέσπασε μετά την έρευνα του FBI, η οποία αποκάλυψε ότι άτομα όπως ο Ρόζιερ, χρησιμοποιούσαν εσωτερικές πληροφορίες για να τοποθετούν στοιχήματα σε ατομικές επιδόσεις παικτών, γνωρίζοντας εκ των προτέρων για τραυματισμούς ή άλλες συνθήκες. Τα στοιχήματα αυτά, παρόλο που ήταν νόμιμα, δημιούργησαν σοβαρές ανησυχίες για την ακεραιότητα των αγώνων.

Η λίγκα προγραμματίζει ενισχυμένη παρακολούθηση και εκπαίδευση για το προσωπικό, καθώς και αυστηρούς ελέγχους στα προγράμματα στοιχηματισμού, προκειμένου να προστατευτεί το προϊόν του NBA από παραβιάσεις και κακοποίηση των κανόνων.

